General Motors Wuling Victory, imminente il lancio in Cina

General Motors intensifica la sua offensiva in Cina, anche sulla base di previsioni che indicano una forte ripresa del mercato entro l'anno. Attraverso la sua joint venture SAIC-GM-Wuling, il colosso di Detroit ufficializza l'aspetto dell'inedito Mpv Victory, il primo modello ad utilizzare il nuovo logo Wuling Global Silver che - si legge in una nota - amplierà la notorietà internazionale del marchio. Questa monovolume era stata annunciata lo scorso 25 maggio e debutterà in luglio al Motor Show di Chengdu che riapre la stagione degli eventi espositivi in Cina. I bozzetti di Victory, assieme alle immagini della vettura camuffata che aveva accompagnato il lancio del logo, mostrano uno stile moderno, con linee ben definite che a questo Mpv un carattere radicalmente diverso rispetto ai modelli che Wuling ha venduto finora.



La parte frontale è caratterizzata da una grande griglia esagonale, con finitura scura, tre sottili barre orizzontali e una quarta più 'importante' e che sostiene il nuovo logo. I proiettori sono sottili, mentre i grandi fendinebbia - inseriti nel fascino paraurti - sono del tipo a quattro segmenti con disegno 'zampa di lupo'. Nella vista laterale Victory evidenzia una linea di cintura sinuosa a partire dal parafango anteriore, che modella il contorno del veicolo e termina raccordando la fanaleria posteriore. L'andamento del tetto è evidenziato da una modanatura cromata che corre lungo l'intera parte superiore dei finestrini laterali e termina in corrispondenza del montante D nascosto dal vetro. In coda spiccano le ampie luci posteriori e la forma verticale del portellone che ospita uno spoiler prominente nella parte superiore.