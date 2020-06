Audi A3, ora al debutto anche 1.0 TFSI da 110 CV

Cresce l'offerta sul fronte della nuova Audi A3. Per la quarta generazione della berlina dei quattro anelli, debutta ora anche la motorizzazione 1.0 TFSI da 110 CV, ovvero la entry level delle famiglie Audi A3 Sportback e Audi A3 Sedan. Il propulsore è il tre cilindri turbo a iniezione diretta, voluto dalla casa tedesca perché compatto, leggero, performante e parco nei consumi con oltre 24 chilometri/litro dichiarati nel ciclo combinato WLTP. Caratterizzato da dimensioni molto contenute e da una notevole leggerezza (88 kg), il tre cilindri di 999 cc si avvale di soluzioni evolute quali il basamento in alluminio, le bielle forgiate e i pistoni in lega leggera esenti da squilibri al punto che il motore non richiede un albero di equilibratura. La testata è a dodici valvole, mentre gli alberi a camme di aspirazione e scarico sono regolabili ciascuno con un angolo di manovella di 50 e 40 gradi.



Il collettore di scarico è integrato nella testata.



Quest'ultima, come il basamento, è dotata di un circuito di raffreddamento dedicato. Complice il filtro antiparticolato, il tricilindrico rispetta la recente normativa antinquinamento Euro 6 d-ISC-FCM. Grazie alla sovralimentazione mediante turbocompressore e all'iniezione diretta della benzina, il 1.0 TFSI eroga 110 CV e il picco di coppia di 200 Nm è disponibile sin da 2.000 giri/min. Audi A3 Sportback 1.0 (30) TFSI scatta così da 0 a 100 km/h in 10,6 secondi raggiungendo una velocità massima di 204 km/h, mentre Audi A3 Sedan 1.0 (30) TFSI fa registrare, rispettivamente, 10,6 secondi e 210 km/h. Già ordinabile nelle configurazioni di carrozzeria Sportback e Sedan, la quarta generazione della berlina di Ingolstadt raggiungerà le Concessionarie italiane a partire dalla fine del mese di giugno. Tra le caratteristiche salienti della A3, c'è il design sportivo e l'abitacolo dalla marcata digitalizzazione, l'infotainment derivato dai modelli Audi di categoria superiore e i sistemi di ausilio alla guida evoluti per la categoria.

Tra le dotazioni volte a rafforzare la connettività della compatta dei quattro anelli vi sono l'Audi smartphone interface, di serie dalla versione Business, che trasferisce l'ambiente Apple Car Play o Android Auto sul display della vettura, e l'Audi phone box, a richiesta, che collega lo smartphone del Cliente all'antenna dell'auto ricaricandolo per induzione. I prezzi, per le versioni 1.0 TFSI, vanno da 27.950 euro per Audi A3 Sportback a 29.250 euro per Audi A3 Sedan. Il listino di Audi A3 Sedan 2.0 TDI parte invece da 30.450 euro.