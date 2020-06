Chevrolet Tahoe PPV e SSV, suv GM veste divisa della Polizia

I 'Cops' americani, se sceglieranno l'edizione 2021 dello Chevrolet Tahoe Police Pursuit Vehicle (PPV) ora proposto anche in variante Special Service Vehicle (SSV), potranno scattare negli inseguimenti ancora più rapidamente grazie a parti del motore provenienti dalla Camaro ZL1 e dalla Corvette. E frenare in spazi ancora più ridotti per la presenza di un nuovo impianto Brembo con pinze a 6 pistoncini e dischi da 40 centimetri. Queste, con molte altre novità, fanno del modello General Motors uno dei più temibili rivali del Ford Interceptor - leader di mercato - e del Dodge Durango che sono i mezzi per la Polizia e le forze dell'ordine più diffusi negli Stati Uniti. Si tratta di un mercato caratterizzato da un elevato tasso di sostituzione non soltanto in funzione della progressiva elettrificazione (ma solo con sistemi ibridi) di modelli che sono storicamente assetati di carburante, ma per la necessità di dotate i veicoli - sempre più suv al posto delle ingombranti berline vecchio stile - di sistemi di assistenza alla guida e di supporto elettronico al lavoro degli operatori. Sotto al cofano del Tahoe in divisa è pronto a scattare un potente motore V8 benzina da 5,3 litri che, per contenere i consumi, è dotato di gestione dinamica del funzionamento (DFM) che consente 18 diverse combinazioni di impiego dei cilindri - con un minimo di due cilindri - per ottimizzare potenza ed efficienza. Tahoe PPV è invece offerto nelle configurazioni a due e quattro ruote motrici, l'SSV è esclusivamente 4WD, ed è dotato di una funzione che permette il passaggio automatico alla regolazione 4WD Low senza necessità di intervento da parte del guidatore. Va ricordato al riguardo che Il Tahoe Police Pursuit Vehicle è progettato per operare anche ad alte velocità (arriva a 215 km/h) con un livello di confort adeguato al pattugliamento gironaliero. Il Tahoe SSV per i servizi speciali è più focalizzato come mezzo di appoggio per operare anche in fuoristrada e per rimorchiare carrelli porta-imbarcazione o altre attrezzature.



''Tahoe è il veicolo più sofisticato nel settore delle forze dell'ordine - ha dichiarato Ed Peper, vice presidente di GM Fleet Stati Uniti - E ascoltando le esigenze degli ufficiali di polizia di tutto il Paese, abbiamo costruito il miglior Tahoe di sempre''.



La variante PPV , ad esempio, beneficia di un nuovo assetto con regolazione specifica delle sospensioni che comprende nuovi ammortizzatori monotubo, molle elicoidali specifiche e barre stabilizzatrici per un minor rollio del corpo vettura anche nelle manovre più repentine. Per ottimizzare l'assetto e offrire una migliore aerodinamica ad alta velocità è stata anche ridotta l'altezza da terra rispetto ai Tahoe per i clienti privati. Nel complesso le nuove sospensioni posteriori indipendenti - che hanno debuttato nel modello 2021 - e il passo più lungo migliorano notevolmente la maneggevolezza e la dinamica di guida in particolare su fondi irregolari e superfici non asfaltate.



Entrambi i pacchetti PPV e SSV beneficiano del design completamente nuovo del suv Chevrolet, che offre uno spazio interno ai vertici della categoria. Ridisegnati anche i sedili anteriori per offrire ulteriore spazio ai cinturoni delle divise. Le aperture delle porte posteriori sono ora più larghe del 13% rispetto alla generazione precedente per facilitare la manovra di salita a bordo dei passeggeri ammanettati. Debuttano anche un hotspot Wi-Fi 4G LTE, la telecamera di visione posteriore HD e il sistema di assistenza al parcheggio posteriore possono aiutare gli agenti a prevenire le collisioni durante le amnovre. Altra novità del 2021 è l'accesso a bordo senza chiave e l'accensione push-to-start, che consente agli agenti di polizia di lasciare le chiavi nel cinturone e avere sempre le mani libere.