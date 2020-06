Bentley Bentayga, raggiunta quota 20mila esemplari

Bentley Motors ha costruito venti mila Bentayga dall'inizio della produzione e le consegne dei clienti nel 2016.



Il modello in questione è il SUV pensato per la casa inglese per offrire una vera esperienza di guida Bentley e mostrando un lusso senza precedenti, unito a prestazioni per un utlizzo anche in condizioni estreme. La pluripremiata Bentayga ha stabilito il punto di riferimento per i SUV di lusso nel 2016 con le sue possibilità di guida ovunque e il lusso senza mezzi termini che la contraddistingue. I primi clienti hanno ricevuto i loro veicoli all'inizio del 2016 e nei quattro anni successivi, 20000 Bentayga sono state realizzate artigianalmente dalla forza lavoro specializzata dello stabilimento Bentley di Crewe.



Ciascun esemplare ha trascorso più di 100 ore su una linea di produzione dedicata, dove un team di 230 artigiani assemblano meticolosamente a mano ogni Bentayga. L'interno della Bentayga ha stabilito nuovi standard sia per il lusso che per la precisione, tra i materiali come legno, pelle ed elementi metallici. Il programma di sviluppo del marchio Bentayga è stato il più esaustivo nella storia del marchio Bentley e ha raggiunto strade di ogni tipo e in cinque continenti: da fango e ghiaia del Sud Africa alle dune di Dubai, i campi fangosi del Cheshire, dai -30 gradi di Capo Nord fino ai +50 del deserto. Uno dei principali successi della Bentayga è stata l'introduzione di Bentley Dynamic Ride che contrasta istantaneamente le forze laterali di rotolamento in curva e assicura il massimo contatto con gli pneumatici per offrire stabilità, comfort di marcia e maneggevolezza. Il nuovo modello ibrido plug-in combina un motore elettrico avanzato con un potente ed efficiente motore a benzina V6 di nuova generazione. La versione ibrida del SUV 'più lussuoso del mondo' sarà il modello più efficiente dell'azienda con emissioni di CO2 di 79 g/km (WLTP).