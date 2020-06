VW Arteon, debutto previsto 24 giugno, anche shooting brake

La Volkswagen ha annunciato che il lancio della nuova Arteon avverrà il prossimo 24 giugno. In quell'occasione, con molta probabilità, vedremo anche la versione Shooting Brake. Questa nuova versione con molta probabilità verrà lanciata solo in Europa (si valuta il debutti in Asia) e non in Nord America.



Le novità riguardano principalmente l'estetica con nuovi gruppi ottici ed un nuovo paraurti. Nuova anche la scritta 'Arteon' al posteriore che potrebbe essere accompagnata da una nuova gamma colori e anche nuovo design per i cerchi in lega.



Nell'abitacolo è previsto un sistema di infotainment di ultima generazione e nuove finiture per la plancia nonché una rinnovata tappezzeria interna. I conducenti saranno assistiti da nuovi dispositivi di sicurezza, tra cui la guida semi-autonoma 'Travel Assist', che può assumere la direzione, l'accelerazione e la frenata della vettura per lunghi viaggi, fino a 130 km / h. Tra i motori a disposizione anche quello che riguarda una versione R che riceverà lo stesso motore della Golf R, il 2.0 turbo 4 cilindri da 333 CV, abbinato al cambio automatico DSG e alla trazione integrale 4 Motion.