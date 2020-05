X2 xDrive25e, ecco il primo crossover coupé PHEV di Bmw

A leggere la sigla SACX2xDrive25e si potrebbe immaginare che si tratti di un altro bizzarro nome scelto da Elon Musk per il suo ultimo figlio. Ma se al posto della brutta sigla SAC (Sports Activity Coupé) - che fa piuttosto pensare alla definizione di strada senza uscita in francese - si colloca il brand Bmw, allora si entra nel mondo dei modelli più interessanti per il mercato, perché di dimensioni corrette, con una linea personale ed elegante e con una tecnologia modernissima.



Il primo crossover coupé (PHEV di Bmw offre, infatti, la possibilità di mouoversi in città con emissioni zero grazie alla propulsione ibrida plug-in che - in modalità EV - propone un'autonomia elettrica fino a 57 chilometri. Unità alimentata a batteria e motore a combustione forniscono una potenza di 220 Cv e la loro interazione controllata elettronicamente si traducono in un sistema di trazione integrale specifico per una sicurezza e un piacere di guida che Bmw definisce ''senza pari''. La coppia massima a disposizione del guidatore è di 385 Nm con una risposta particolarmente pronta all'avvio e in accelerazione. X2 xDrive25e scatta da 0 a 100 km/h in 6,8 secondi e raggiunge in assenza di limiti una velocità massima di 195 km/h.



Il nuovo crossover-coupé X2 xDrive25e - che arriverà nei diversi mercati nel prossimo mese di luglio - porta al debutto, oltre alla sua rivoluzionaria tecnologia propulsiva, numerosi nuovi elementi di design e nuovi equipaggiamenti che saranno presenti anche nella variante con motori termici. Spicca il frontale senza luci supplementari e fendinebbia, funzioni queste che sono integrate nei proiettori Led. Lo stile di X2, in particolare in combinazione con gli allestimenti M Sport e M Sport X, offre un aspetto decisamente personale e dinamico. Anche sulla versione base, la parte frontale è arricchita da elementi di design neri lucidi e da un rivestimento nero lucido per le prese d'aria inferiori. Nel caso specifico del crossover coupé X2 xDrive25e sia la struttura della carrozzeria che la configurazione delle sospensioni sono state armonizzate con la distribuzione del peso specifica per questo PHEV mentre, al fine di ottimizzare l'aerodinamica, l'assetto è stato abbassato di 10 mm rispetto alle variante con motore termico. La gamma di equipaggiamenti standard specifici per X2 xDrive25e comprende l'avviso acustico di protezione dei pedoni, i cerchi in lega da 17 pollici e il climatizzatore automatico a 2 zone che può anche essere controllato a distanza tramite la App per smartphone Bmw Connected.