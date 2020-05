Mini Countryman, si rinnova ed è anche ibrida plug-in

La nuova Mini Countryman è anche ibrida plug-in. Il modello più grande e versatile della famiglia Mini, che ad oggi rappresenta quasi il 30 per cento delle nuove registrazioni del marchio in tutto il mondo e il 46 per cento in Italia, torna in scena rinnovata e guarda al futuro con una variante di modello con azionamento ibrido plug-in e con i nuovi servizi digitali MINI Connected.

Il modello ibrido plug-in MINI Cooper SE Countryman ALL4 è nato con l'obiettivo di unire l'efficienza della motorizzazione ibrida con trazione integrale, al piacere di guida esclusivamente elettrico. Oltre al modello ibrido plug-in, la nuova MINI Countryman è disponibile con tre motori a benzina e tre motori diesel dotati della più recente tecnologia MINI TwinPower Turbo. I motori hanno visto un ulteriore sviluppo e coprono uno spettro di potenza che va da 75 kW / 102 CV a 140 kW / 190 CV. Quattro di questi possono essere combinati con il sistema di trazione integrale ALL4 su richiesta. Le proporzioni della Countryman la confermano come il modello più grande del brand britannico. L'altezza dell'auto e la maggiore distanza da terra suggeriscono il generoso spazio interno e il kit esteriore MINI ALL4 e i mancorrenti sul tetto (disponibili entrambi come optional) ne sottolineano il DNA, assieme ai dettagli esterni ottimizzati aerodinamicamente contenuti nel pacchetto opzionale John Cooper Works pensati per uno stile ancora più sportivo. Sul fronte del design esterno, la parte anteriore è stata rivista con una nuova struttura del rivestimento del paraurti, ora in tinta carrozzeria, con una griglia del radiatore dai contorni esagonali e da un sottile telaio cromato monopezzo. La presa d'aria è suddivisa da tre montanti orizzontali nella MINI One Countryman, nella MINI Cooper Countryman, nella MINI One D Countryman e nella MINI Cooper D Countryman. La griglia del radiatore della Nuova MINI Cooper S Countryman e della Nuova MINI Cooper SD Countryman è caratterizzata invece da un motivo a griglia esagonale con una 'S' rossa e un singolo montante cromato. La riprogettazione della parte anteriore aggiunge anche i fari a LED all'equipaggiamento standard. Per consentire un ulteriore personalizzazione, sono disponibili anche ulteriori opzioni in nero lucido, come la gamma di accessori MINI originali, tra cui il logo MINI e le scritte 'Cooper S' e 'ALL4' nel design Piano Black. La MINI Cooper SE Countryman ALL4 è dotata di serie di una trasmissione Steptronic a 6 marce. La MINI Cooper Countryman ALL4 e la MINI Cooper D Countryman ALL4 dispongono invece di una trasmissione Steptronic a 8 rapporti di serie, così come la MINI Cooper S Countryman ALL4, la MINI Cooper SD Countryman e la MINI Cooper SD Countryman ALL4. La trasmissione Steptronic a 8 velocità di serie è disponibile a richiesta per la MINI Cooper D Countryman. Per tutte le altre varianti di modello, è disponibile un cambio Steptronic a 7 marce a doppia frizione in alternativa al cambio manuale a 6 marce standard.