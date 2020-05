Hyundai Santa Fe, primi indizi sulla nuova versione

Primi indizi ufficiali su come sarà la nuova Hyundai Santa Fe. La casa coreana ha infatti diffuso un teaser dedicato all'ultima generazione del modello più longevo di Hyundai in Europa e che sembra sarà caratterizzata da un design esterno di grande impatto, mentre per gli interni saranno previsti aggiornamenti premium per un maggiore confort.



L'immagine teaser del SUV svela diversi dei nuovi elementi di design, tra cui la griglia frontale insieme alle luci diurne a LED, come parte della nuova Architettura Integrata. La nuova forma a T delle luci diurne DRL è stata pensata per dare un look deciso al modello, rendendolo molto riconoscibile anche da lontano. Tra i miglioramenti, Hyundai introduce sula nuova Santa Fe anche una nuova gamma di motori elettrificati, tra cui per la prima volta anche le versioni Full Hybrid e Plug-In Hybrid.



Inoltre il modello è il primo in Europa, il primo SUV del brand a livello globale, a essere basato sulla nuova piattaforma Hyundai di terza generazione che porta a significativi miglioramenti in termini di performance, maneggevolezza e sicurezza, oltre a facilitare l'implementazione di propulsori elettrificati. Nuova Santa Fe sarà disponibile in Europa a partire da ottobre 2020. Ulteriori informazioni sul modello saranno rilasciate nelle prossime settimane.