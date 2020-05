Bmw Serie 5, ancora più in linea con le nuove esigenze

Anteprima in perfetto stile 'Fase 2', cioè con una diretta video dalla sede di Monaco, per la nuova generazione della Bmw Serie 5, che debutterà a luglio per proseguire usa storia di successo fatta da più di 600mila unità tra Berlina e Touring vendute nel mondo da quando è stata presentata l'ultima 'famiglia' nel 2017. Il cambio non è radicale dal punto di vista della carrozzeria - con un nuovo frontale e ritocchi anche alla coda - ma è sostanziale nell'adeguamento della meccanica e della dotazioni alle nuove esigenze dei mercati. Entrambi i modelli saranno costruiti nello stabilimento di Dingolfing in Baviera, e la Berlina avrà inoltre una produzione aggiuntiva presso il partner Magna Steyr a Graz, in Austria.

La versione a passo lungo della Berlina è realizzata esclusivamente per il mercato cinese presso lo stabilimento Dadong della Bmw Brilliance Automotive a Shenyang. Debutta su tutti i motori a 4 e 6 cilindri la tecnologia mild hybrid a 48 Volt, una scelta ormai irrinunciabile, che era stata introdotta per la prima volta nelle 520d e 520d xDrive nell'autunno del 2019. La tecnologia MHEV offre ora prestazioni migliorate combinate con un consumo di carburante inferiore e un maggiore confort di guida. Un generatore di avviamento a 48 V estremamente potente e una seconda batteria consentono un aumento significativo della quantità di energia frenante che può essere recuperata e immagazzinata. Ma Bmw conferma anche la validità dei turbodiesel che sono proposti nella nuova gamma della Serie 5 nelle tre varianti da 190 Cv (520d) e 286 Cv (530d) e 340 Cv (540d), tutte migliorate nell'efficienza e nel rispetto ambientale. Alle unità a gasolio si affiancano i tre propulsori benzina da 184 Cv (520i), da 252 Cv (530i) e da 333 Cv (540i) a cui si aggiunge l'unità V8 da 530 Cv della M550i. In autunno le due varianti ibride plug-in 530e e 530e xDrive (ora disponibili anche per la Serie 5 Touring) saranno affiancate da altre 3 versioni PHEV della Serie 5, che utilizzeranno il motore termico 4 cilindri.



Le più importanti funzionalità aggiuntive degli interni includono il display che misura fino a 12,3 pollici e il sistema operativo 7.0, che ora permette i servizi del Bmw Intelligent Personal Assistant. Nuova BMW Serie 5 a compiere un altro passo verso la guida autonoma con l'aggiunta all'elenco degli ADAS dello Steering e Lane Control Assistant, dell'Active Navigation e dell'inedito sistema automatico corsia di emergenza. È possibile scegliere tra sofisticati sistemi di telai progettati per migliorare efficacemente l'agilità e il dinamismo o il confort di guida. Le sospensioni sportive M, le sospensioni adattive M e le sospensioni adattive M Professional, compresa la stabilizzazione attiva del rollio, sono tutte previste come opzioni.



A livello di design esterno, pur mantenendo la scocca della versione precedente, precise modifiche esaltano lo stile sportivo della Berlina e della Touring. La tipica griglia a doppio rene cresce in larghezza e altezza, scende nel grembialatura anteriore ed è incorniciata da un bordo unico.



Nuovi anche i fari con luci diurne che sono a U oppure - come opzione - a L, sono disposte una accanto all'altra per creare un effetto grafico luminoso preciso e moderno. Previsti come opzione i nuovi fari full Led (con funzione di curva adattiva, abbaglianti Selective Beam con tecnologia a matrice e assistente abbaglianti) mentre a richiesta possono essere montati i fari Laserlight. In coda spiccano le luci posteriori integrate in un solo elemento tridimensionale e i terminali di scarico trapezoidali, per tutte le motorizzazioni. Anche per la nuova Serie 5 sono previsti il pacchetto M Sport, i cerchi Bmw Individual Air Performance e la M Sport Edition che rendono il modello ancora più esclusivo. Il design diventa significativamente più muscoloso sia nella parte anteriore che in quella posteriore grazie a nuovi elementi aerodinamici. Debuttano i cerchi Bmw Individual Air Performance caratterizzati da una costruzione innovativa in lega leggera che determina una riduzione di peso e coefficiente di resistenza. Al lancio sarà disponibile anche una versione M Sport Edition - con produzione limitata a 1.000 unità - caratterizzata da una finitura metallizzata Donington Grey ed equipaggiamenti specifici. Debutta anche la nuova generazione della Serie 6 Gran Turismo che beneficia di tutti i miglioramenti introdotti nella Serie 5.