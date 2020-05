Subaru Impreza e-BOXER, ibrida si ma cuore sempre Boxer

Ibrido si ma con il motore boxer nel cuore. In casa Subaru è tempo per l'arrivo di Impreza e-Boxer nella sua versione 2020, che mantiene la filosofia costruttiva tipica della casa delle Pleiadi, aggiungendo però ora la componente ibrida, in linea con l'attualità e con la direzione che il mercato prenderà nei prossimi anni. "E' il terzo modello Subaru che diventa ibrido - hanno fatto sapere dalla casa giapponese - e la missione ancora una volta è stata quella di creare una vettura divertente, durevole e soprattutto sicura. Impreza è sempre stata un'auto stradale, in grado di muoversi in ogni situazione, e il sistema ibrido oggi aiuta a fornire una guida ancora più dinamica". Fin dalla presentazione nel 1992, l'obiettivo del team di progettazione Subaru alle prese con Impreza è stato quello di realizzare una berlina dalle prestazioni elevate, ma in grado di trasportare il proprietario ed i suoi ospiti in un ambiente sportivo, elegante, sicuro e confortevole. La nuova Subaru Impreza e-BOXER MY20 mantiene mantiene questa direzione, confermando la famosa trazione integrale permanente Subaru Symmetrical AWD ed il motore Boxer.



La trazione integrale è quella che assicura i più elevati livelli di tenuta di strada, soprattutto in presenza di terreni a bassa aderenza, mentre l'equilibrio generale, in questa versione ibrida, rimane inalterato dato che l'alloggiamento del pacco batterie ad alta tensione agli ioni di litio e la sua elettronica di gestione sono simmetrici sia trasversalmente, sopra l'assale posteriore, che longitudinalmente. Questo significa lasciare inalterate le doti di maneggevolezza e le qualità di trazione di Impreza anche nella sua nuova concezione.



"La nuova Subaru Impreza e-BOXER - hanno spiegato dalla casa - è interprete delle esigenze della clientela che oggi più di ieri, desidera guidare una vettura affidabile e durevole nel tempo.



Negli Stati Uniti, principale mercato per le vetture Subaru, la rivista Kelley Blue Book ha riconosciuto alla casa delle Pleiadi il 'Best Resale Value Award 2020', ovvero il riconoscimento alle vetture model year 2020 per il valore che si prevede manterranno durante il primo periodo iniziale di proprietà di 5 anni". La nuova Subaru Impreza e-BOXER MY20 utilizza la piattaforma SGP (Subaru Global Platform) che ha portato miglioramenti in termini di rigidità dello chassis, a vantaggio delle qualità dinamiche della vettura. Notevole lo sforzo di Subaru anche in termini di sicurezza attiva e preventiva, che ha portato a sviluppare sulla nuova Impreza e-BOXER standard elevati. Il sistema EyeSight, in versione v3 e di serie su tutti gli allestimenti, la fa da padrone, consentendo a chi sta alla guida la possibilità di concentrare la sua attenzione sulla strada.



Sul fronte motore, la nuova Subaru Impreza e-BOXER utilizza il motore Boxer a benzina da 2,0l FB20, profondamente modificato per essere impiegato esclusivamente sui modelli ibridi.



Importante modifica per questa versione ibrida è la sostituzione dell'alternatore e del motorino d'avviamento con un unico potente componente, che combina le due funzioni di ricarica delle batterie e di avviamento del motore. Questa unità provvede sia all'avviamento del motore termico in regime di Start&Stop, che ad avviarlo nel passaggio tra la marcia in EV driving (puramente elettrica) a quella in Motor Assist driving (utilizzo combinato dei due motori). L'unità elettrica è costituita da un motore trifase, sincrono, a magneti permanenti, che eroga una potenza di 12,3 kW (16,7 CV) ed una coppia di 66 Nm. È installato longitudinalmente all'interno della scatola del cambio Lineartronic con configurazione ad hoc per il powertrain ibrido.