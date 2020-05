Ford Mustang Mach-E, tempi di ricarica migliorati del 30%

Tempi di ricarica sorprendenti per l'elettrica di Ford. Gli ultimi test condotti dall'Ovale Blu mostrano che Mustang Mach-E raggiunge una media di 119 km di autonomia in soli 10 minuti di ricarica presso una stazione Ionity. Le prove, condotte in condizioni di traffico reale, hanno portato a un miglioramento di 26 km di autonomia, quasi il 30% in più rispetto alle precedenti stime, più conservative, simulate al computer, per la versione con trazione posteriore e batteria extended range.



''I clienti Mustang adorano godersi la strada e meno tempo per la ricarica significa più tempo per godersi la guida - ha dichiarato Mark Kaufman, Global Director, Electric Vehicles - Abbiamo considerato prioritario rendere più veloce la ricarica di Mustang Mach-E e stiamo continuando a lavorare con i nostri fornitori per aumentare ulteriormente i punti di ricarica disponibili, localizzabili attraverso l'app FordPass, rendendo sempre più semplice la ricarica''.



Si stima che la versione a trazione integrale (AWD)raggiunga un'autonomia media di 107 km di carica in circa 10 minuti ed entrambe le trazioni, integrale e posteriore (AWD e RWD) possano essere ricaricate dal 10 all'80% in 45 minuti. Inoltre, si stima che la versione con batteria standard ranger aggiunga un'autonomia media di 91 km in 10 minuti di ricarica per i modelli a trazione posteiore e 85 km per quelli a trazione integrale, passando dal 10 all'80% di ricarica in 38 minuti. L'autonomia di 600 km, in base al protocollo WLTP (World Harmonised Light Vehicle Test Procedure), permette di vivere in completa serenità viaggi più lunghi.



In Europa, i possessori di Mustang Mach-E saranno supportati dal Ford Charging Solutions che garantirà un accesso integrato e continuo alla ricarica domestica e pubblica presente sul territorio. All'inizio di quest'anno, Ford ha anche annunciato l'intenzione di introdurre 1.000 stazioni di ricarica presso le proprie strutture in Europa, nell'arco dei prossimi tre anni, per rendere la ricarica semplice e conveniente per i suoi dipendenti. Stuart Rowley, President Ford Europe, ha invitato governi, industrie e istituzioni a sostenere la spinta all'elettrificazione con una più rapida espansione delle infrastrutture di ricarica pubbliche: Mustang Mach-E, il suv elettrico con il cuore Mustang, è uno dei 18 nuovi modelli elettrificati che Ford introdurrà in Europa entro il 2021.