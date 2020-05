Mini John Cooper Works GP, evoluzione in stile racing

Diretta erede di altre due serie speciali contraddistinte dalla sigla GP, quella del 2006 e quella del 2013, la nuova John Cooper Works GP rappresenta l'essenza 'prestazionale' dell'ultima generazione Mini, caratterizzata da una meccanica al top sia per raffinatezza tecnologica che per output del 4 cilindri turbo, in grado di erogare 306 Cv ed accelerare così da zero a 100 km/h in soli 5,2 secondi. In vendita dal mese di marzo, questo modello è prodotto in una serie limitata di 3.000 unità, di cui 150 riservate al mercato italiano. Mini John Cooper Works GP esalta di DNA sportivo della marca e 'apre' con soluzioni di design insolite - come la forma dello spoiler in coda o degli spats posteriori - che raccontano con un linguaggio moderno e innovativo la storia del brand e i geni delle serie GP. Più larga di tutte le altre Mini, la John Cooper Works GP evidenzia una sezione anteriore piatta con un ampio scudo 'racing' e un accentuato spoiler anteriore che - assieme ai passaruota allargati - trasmettono la capacità di prestazioni dinamiche senza compromessi. I classici elementi iconici di MINI come i fari ellittici e la griglia esagonale del radiatore conferiscono un chiaro senso di identità e sono facilmente riconoscibili. Allo stesso tempo, elementi caratteristici John Cooper Works come l'hood scoop e la griglia esagonale a nido d'ape con logo GP nella griglia del radiatore sottolineano la sportività della parte anteriore. Lateralmente Mini John Cooper Works GP rivela la silhouette Mini più sportiva di sempre. L'interazione tra l'area del finestrino e la linea di spalla crescente traccia una forma a cuneo sul lato che trasmette senso di velocità anche quando l'auto è ferma. La finitura esterna in Racing Grey metallizzato si alterna tra grigio chiaro e blu-violetto, creando un forte senso di profondità, mentre il tetto e le calotte degli specchietti sono rifiniti in Melting Silver. Tutti i tipici elementi cromati nella parte anteriore, laterale e posteriore come i loghi Mini, le maniglie delle portiere, il tappo del serbatoio del carburante, le minigonne laterali e le cornici dei fari sono rifiniti in nero lucido per tutti i dettagli di piccole dimensioni. L'ispirazione tecnologica di questa Mini davvero esclusiva è enfatizzata ulteriormente dai dettagli colorati in Chili Red lucido e Rosso opaco metallizzato, mentre l'utilizzo di materiali leggeri - come la fibra di carbonio - ottimizza il rapporto peso/potenza. Nella vista laterale spiccano gli originali passaruota - i cosiddetti spats - realizzati in fibra di carbonio riciclata e lavorata a mano. Per la prima volta, il tessuto in fibra di carbonio è direttamente visibile e messo in mostra grazie a cuciture esagonali nere. Il numero riportato frontalmente mostra il numero di produzione della serie limitata. Esclusive di questo modello anche le ruote forgiate leggere da 18 pollici con design bicolore riportano il sorprendente tema a quattro raggi di Mini John Cooper Works GP con una trama a filigrana. Sono i cerchi in lega di questa dimensione più leggeri che siano mai stati montati su una Mini, contribuendo in modo significativo alla riduzione del peso. La zona di coda riprende la personalità del design anteriore e laterale. Lo spoiler sul tetto non è solo un'affermazione dello stile sportivo, la sua forma assicura anche un carico aerodinamico ottimale e si adatta perfettamente alla geometria del veicolo. Lo stesso vale per le prese d'aria e le superfici di canalizzazione dell'aria nelle minigonne. Posizionato in modo prominente al centro della zona posteriore inferiore, il classico doppio tubo di scarico incarna il DNA John Cooper Works, con i doppi terminali in acciaio lucido di grande diametro che sporgono in modo 'potente' dal diffusore. L'interno di Mini John Cooper Works GP combina un tocco sportivo purista con potenti accenti di colore. Il nuovo quadro strumenti digitale sullo sterzo offre tutte le informazioni necessarie al conducente, nel suo campo visivo, come richiesto nella guida in circuito. Elemento fortemente distintivo sono anche le palette del cambio in alluminio al volante. Vengono realizzate con la stampa 3D e rievocano il tema esagonale del design delle prese d'aria esterne in filigrana. Altro elemento personalizzante è la parte centrale del volante stampata in 3D e la modanatura decorativa lato passeggero. Ogni modanatura è unica e reca il numero di produzione in edizione limitata del veicolo. La loro struttura esagonale specifica per GP riprende lo stile della superficie delle palette del cambio. In questo modo, MINI dimostra una dimensione completamente nuova di integrazione della stampa 3D al processo di produzione di serie. L'uso di processi additivi come la stampa 3D non solo porta la personalizzazione a un livello superiore, ma consente anche nuove forme di design che in precedenza non era possibile realizzare utilizzando strumenti convenzionali. Da notare che questa variante John Cooper Works GP ha solo sedili anatomici anteriori ed è priva del divanetto posteriore, anche nell'ottica di contenere quanto più possibile il peso del veicolo. Le superfici chiare e ordinate del vano posteriore riflettono anche la ricerca dell'essenziale e sono dominate dalla grande scritta GP sul pannello posteriore.