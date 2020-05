Fca Drive for Design, vince Job Skandera con Ram Magma

Come d'obbligo, si è svolta in forma virtuale l'edizione 2020 del concorso FCA Drive for Design riservato negli Stati Uniti agli studenti della 10ma, 11ma e 12ma classe delle scuole superiori, corrispondenti gli ultimi 3 anni del nostro liceo. Gli elaborati sul tema che era stato proposto - il pickup Ram del futuro - sono stati valutati via web dalla giuria composta dal team del design di FCA US e dallo scultore di Detroit Josh Welton, noto nel mondo dei giovani artisti per le sue opere ottenute con saldatura del metallo. Il primo premio, a differenza delle edizioni precedenti, non ha previsto per il 2020 uno stage fisico nel design studio di FCA a Auburn Hills ma un potente computer interattivo con penna Wacom MobileStudio Pro 16 usato dai professionisti della creatività. E' andato a Job Skandera, studente del 12mo grado di Santa Clara, in California, che ha presentato il progetto Ram Magma. Al secondo posto Vincent Piaskowski (che lo scorso anno si era classificato terzo con il progetto Maserati Pescecane) che frequenta l'11mo grado a Birmingham, nel Michigan e al terzo posto Alex David Kirschmann (11mo grado) di Auburn Hills, nel Michigan. A questi premiati è andato un Apple iPad Pro con Apple Pencil, oltre agli incontri interattivi virtuali con i designer di FCA, un tipo di formazione che l'azienda ha previsto per i primi 3 classificati. ''Tutti gli elaborati ricevuti ci hanno impressionati - ha detto Mark Trostle, head di Ram Truck e Mopar design esterno per FCA - Nord America - con il lavoro che si è molto concentrato sull' attenzione ai dettagli, così come sullo sviluppo dell'idea. Queste sono le caratteristiche che cerchiamo nei designer quando andiamo a cercare ci verrà a lavorare per FCA.



Il design automobilistico è un settore in crescita, che viene però spesso trascurato da genitori e studenti. Il nostro obiettivo è cambiare questa prospettiva - ha ribadito Trostle - e visto che ci sono molti percorsi di carriera disponibili nel settore, i giovani designer avranno l'opportunità di creare oggi prodotti interessanti e tecnologicamente avanzati''.