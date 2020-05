Brabham BT62, entro 2020 tre versioni della supercar

Due anni fa, nel maggio 2018, il nuovo ramo automobilistico del leggendario team di motorsport Brabham ha presentato al mondo la supercar BT62. Oggi Brabham ha deciso di fornire un aggiornamento sui progressi del piano della società per iniziare le consegne del BT62 entro il 2020. Brabham ha infatti appena completato la costruzione di un impianto di 27mila metri quadrati ad Adelaide, in Australia, in un sito utilizzato dalla società madre Fusion Capital per la produzione di autobus. Fusion Capital ha anche una divisione specializzata in compositi leggeri nello stesso sito, a cui Brabham attingerà per i componenti in fibra di carbonio per le sue supercar. Lo storico marchio automobilistico avrà un proprio laboratorio dedicato all'interno dello stabilimento, insieme a impianti di stampa 3D e numerose postazioni per la costruzione manuale di ogni BT62. Vicino allo stabilimento c'è anche un'area dedicata ai clienti che vogliono personalizzare il design delle loro auto. Si trova vicino alla città di Adelaide, si chiama The Bend Motorsport Park ed è il luogo dove lo sviluppo di auto Brabham è in corso. Per far fronte ai nuovi obiettivi, anche il team di lavoro è in crescita, con alcuni membri dello staff reclutati da realtà affermate del mondo automobilistico. Brabham costruirà solo 60 esemplari della BT62 prima di passare a prodotti futuri, uno dei quali potrebbe essere una vettura dai prezzi più abbordabili. Nonostante i bassi volumi per la BT62, Brabham ha già annunciato tre versioni separate della vettura. Una è la BT62 Competition, l'altra è la BT62 Ultimate Track Car e la terza è una versione stradale nota come BT62 Road Compliant Car.



La BT62 Competition è quella più vicina a un'auto da corsa e sarà la base delle auto da corsa che Brabham porterà nel campionato del mondo Endurance. L'azienda punta a essere in griglia in tempo per la stagione 2022/2023, gareggiando nella nuova classe Hypercar. Alcuni team di clienti hanno già ordinato esempi della BT62 Competition per partecipare alla Dunlop Britcar Endurance Series.