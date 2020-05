Skoda Enyaq iV, collaudi finali per nuovo suv 100% elettrico

E' ormai pronto il suv Enyaq iV, primo modello 100% elettrico di Skoda che arriverà sul mercato all'inizio del prossimo anno e che condivide con la nuovissima Volkswagen ID.3 la piattaforma modulare elettrica MEB del Gruppo di Wolfsburg. In attesa dell'avvio della produzione nello stabilimento principale Skoda di Mlada Boleslav condividendo la linea con i modelli basati sulla piattaforma MQB, alcuni prototipi in collaudo - di cui la Casa ceca ha diffuso ufficialmente le immagini - anticipano le proporzioni di questo suv e il look complessivo della vettura.

Enyaq iV combina i punti di forza tipici del marchio, come la generosa quantità di spazio e il design emotivo, e proporrà una guida divertente e sostenibile. Sarà disponibile una gamma di tre batterie e cinque varianti di potenza, a seconda delle esigenze di ciascun cliente. Nella versione base, l'unità elettrica sarà collegata alle sole ruote posteriori, mentre le varianti più potenti del suv elettrico Skoda avranno un secondo motore elettrico collocato anteriormente per realizzare lo schema 4x4 e trasmettere la coppia in modo più efficiente. Grazie all'utilizzo di batterie ad alta efficienza, di pneumatici a bassa resistenza al rotolamento e al contributo di un'aerodinamica particolarmente bassa per un suv (Cx da 0,27 in su), Enyaq iV garantirà un'autonomia fino a 500 km nel ciclo WLTP. ''Enyaq iV segna l'inizio di una nuova era per la nostra marca - ha detto Bernhard Maier, presidente del consiglio di amministrazione di Skoda Auto - come prima concretizzazione della nostra strategia di mobilità elettrica. Con essa, renderemo la mobilità elettrica intelligente e facilmente fruibile grazie alla lunga autonomia e ai brevi tempi di ricarica''. Lungo 4.648 mm, largo 1.877 e alto 1.618 mm il nuovo suv elettrico Skoda ha un passo di 2.765 mm che favorisce l'abitabilità e propone un bagagliaio con una capacità di 585 litri caratterizzato da soglia di carico in posizione bassa (caratteristica insolita per un suv) che consente di stivare oggetti e bagagli anche pesanti. Al lancio previsto per l'inizio del 2021 Skoda offrirà la versione speciale 'Founder's Edition', dotata di equipaggiamenti speciali, con produzione limitata a 1.895 unità, per commemorare la fondazione dell'azienda ceca esattamente 125 anni fa.