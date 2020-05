Novitec Maserati Levante Esteso, riuscita cura energizzante

Stile italiano combinato con la precisione tedesca: questa è la definizione che la Novitec della cittadina bavarese di Stetten fa della propria attività, avviata nel 1989 proprio come 'tuner' di Ferrari, Fiat e Alfa Romeo e in tempi successivi anche a Maserati e Lamborghini. L'amore e il 'rispetto' per il saper fare delle Case italiane è ribadito anche nelle denominazioni utilizzate per le gamme di modelli, come 'Rosso', 'Largo' e 'Esteso'. Proprio in questa ultima famiglia - che comprende già una variante ancora più performante del suv Lamborghini Urus - entra ora una versione elaborata del Maserati Levante nelle varianti GranSport, GTS e Trofeo che, grazie alle ruote da 22 pollici ed altri interventi estetici assume un aspetto ancora più elettrizzante. In particolare Il Levante Esteso 'viaggia' su pneumatici anteriori 295/30 R 22 e posteriori 335/25 R 22 che sfruttano lo spazio aggiuntivo creato nei passaruota. L'altezza di marcia viene ridotta di circa 25 millimetri, per effetto di una modifica che Novitec apporta al modulo di controllo delle sospensioni pneumatiche standard.



L'aggiornamento del look prevede l'impiego di un kit composto da 8 pezzi, a disposizione anche di clienti che posseggono già un Levante.

Gli elementi di maggiore spicco sono i parafanghi allargati (da qui il nome Esteso) che aggiungono 10 centimetri in più rispetto al Levante di produzione nella parte anteriore e di 12 centimetri in più in quella posteriore.



portando così l'ingombro trasversale del Levante a 2 metri e 09, tale quindi da richiedere posti per il parcheggio adeguati. Per chi ama tutto questo si può aggiungere uno spoiler posteriore in carbonio, che incrementa la sportività dell'intervento estetico. Nel complesso gli interventi sulla carrozzeria e sulle sospensioni si accordano perfettamente alle nuove prestazioni dei motori benzina e diesel, rielaborati sulla base della grande esperienza del tuner tedesco nell'ambito delle supercar e dei supersuv.



A livello di performance assolute spiccano i 309 km/h di velocità massima e i 3,8 secondi per accelerare da 0 a 100 del Levante Trofeo col V8 biturbo 3.8 litri che dopo la 'cura' Novitec aggiunge 44 Cv e 90 Nm e raggiunge i 624 Cv a 7.700 giri e una coppia di picco di 820 Nm. Utilizzando la stessa unità di controllo ausiliaria, ma con una mappatura appositamente programmata, Novitec aumenta anche la potenza di Levante S che arriva a 494 Cv. Lo scatto 0-100 si realizza in soli 4,8 secondi e la velocità arriva a 272 km/h. Ma l'aspetto più interessante per l'Italia e per molti altri mercati in cui le qualità, anche a livello di emissioni di CO2, dei propulsori diesel continuano ad essere apprezzate, è la ricetta Novitec per il 6 cilindri Common Rail del Levante. La potenza di serie, pari a 275 Cv nelle specifiche standard, sale a 322 Cv con una coppia di 680 Nm. La versione per l'Italia da 250 Cv viene invece elaborata raggiungendo i 301 Cv, con un sensibile miglioramento della sportività anche nella guida di tutti i giorni. Altra interessante particolarità nel catalogo Novitec per il suv Maserati è un modulo 'plug-and-play' per il sistema Active Sound System che, applicato alle versioni diesel, genera una nota di scarico ancora più elettrizzante quando viene selezionata la modalità Sport nel sistema di regolazione della.



Naturalmente Novitec completa Levante Esteso con interni e altre finiture in base ad ogni desiderio del proprietario utilizzando materiali di alta qualità.