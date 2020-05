Lotus, omaggio alle competizioni con 4 edizioni speciali

Sono quattro le nuove versioni speciali e in edizione limitata lanciate da Lotus. La casa automobilistica britannica ha infatti deciso di rievocare la propria storia, realizzando alcune livree dedicate ad una versione prodotta in numero limitato della Elise. Le combinazioni dei colori esterni scelte sono quelle che utilizzano nero e oro, rosso, bianco e oro, blu, rosso e argento, per finire con la variante blu e bianco.

L'accoppiata cromatica di nero e oro fa riferimento alla livrea della Lotus Type 72D che Emerson Fittipaldi ha portato a cinque vittorie nel corso della stagione di Formula 1 del 1972. Rosso, bianco e oro riecheggiano invece la storia della Type 49B guidata Graham Hill nel 1968. Le colorazioni in blu, rosso e argento si ispirano poi al al modello Lotus Type 81, quello cioè guidato anche da Nigel Mansell, Elio de Angelis e Mario Andretti.



Un passo più indietro nella storia del marchio è invece quello fatto con la quarta nuova Elise, rifinita in blu e bianco in omaggio al design Lotus Type 18 del 1960. Esattamente 60 anni fa, è stata la Type 18 è stata la prima Lotus ad ottenere la pole position e la vittoria in Formula 1, grazie a Sir Stirling Moss, al Gran Premio di Monaco. Ufficialmente denominate Elise Classic Heritage Editions, tutte e quattro le nuove versioni limitate e derivate dalla Elise Sport 220, sono ora in vendita su alcuni mercati internazionali selezionati e così come i loro schemi di colori unici ed immediatamente riconoscibili dagli appassionati, ogni vettura è anche dotata di un'esclusiva targa numerata sul cruscotto che fa riferimento alla produzione limitata. Le nuove 'special' saranno prodotte per un totale di appena 100 vetture, con i numeri finali di ogni variante dettati dalla richiesta del cliente. Ogni auto ha di serie un certo numero di accessori che erano in precedenza sulla lista degli optionals. Tra questi, radio digitale DAB con quattro altoparlanti, aria condizionata, cruise control, cerchi in lega forgiata ultra-leggera con finitura in livrea racing, freni a disco e moquette nera con tappetini. Anche il pacchetto colore interno è ora integrato: gli elementi comprendono l'intelaiatura superiore dell'anta e l'inserto centrale del sedile rifinito in tinta con l'esterno, con dettagli sull'anta, il contorno del cambio e il cruscotto. Per la versione blu e bianca di Elise, il rosso dei sedili è firmato Alcantara. "Il successo del Motorsport è stato al centro della filosofia Lotus per più di sette decenni - ha dichiarato Ema Forster, Head of Product Marketing, di Lotus - e l'Elise è la nostra roadster iconica conosciuta in tutto il mondo per le sue eccezionali prestazioni.



Quale modo migliore per festeggiare se non riunire questi due pilastri del nostro marchio, lanciando quattro nuove heritage classic che i fan riconosceranno all'istante?". Tutte e quattro le auto hanno lo stesso prezzo di vendita di 46250 sterline (47848 euro). Diversi optional sono disponibili per ogni auto e tra questi c'è anche un tetto in fibra di vetro.