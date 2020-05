Ram Dakota, programmi FCA per un pick-up di taglia media

Sulla scia del grande successo che ottengo in Usa i pick-up di taglia grande della gamma Ram e del recente modello Gladiator di Jeep, FCA starebbe programmando il debutto di un nuovo Ram di taglia media, il Dakota, in un altro segmento molto attivo nel mercato nordamericano. In questo ambito sono già presenti il recente Ford Ranger, il Toyota Tacoma e la coppia di GM Chevrolet Colorado e GMC Canyon, ed in cui debutterà presto anche la nuova generazione del Nissan Frontier.



Lo confermerebbe la registrazione avvenuta con protocollo US 019021023031035044 lo scorso 29 aprile della denominazione Dakota, indicata nel documento - scoperto da blog Dakota Forums - come ''reintroduzione di un nome già registrato nel 1985'' e utilizzato successivamente nel 1997 e nel 2005.



Quest'ultima generazione era arrivata anche in Europa come Dodge Dakota, condividendo la piattaforma con il suv Durango e con tre motori: un 3.7 V6 da 218 Cv e un 4.7 V8 nelle tarature da 218 e 258 Cv. Nel 2007, in occasione di un restyling, il motore V8 venne portato a 314 Cv. Secondo anticipazioni riportate dal magazine Motor Trend (che ha anche ricostruito il probabile aspetto) il nuovo Ram Dakota dovrebbe avere dimensioni analoghe al pick-up Jeep Gladiator, modello con cui condividerebbe molti elementi ma una configurazione completamente diversa della carrozzeria, con varianti a cabina corta e cabina lunga. Il debutto di questo modello potrebbe avvenire nel 2022, con un potenziale ruolo da svolgere anche nell'ambito della futura gamma di FCA PSA.