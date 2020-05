Peugeot 308 nuova generazione, anche Phev alte prestazioni

Con il debutto della nuova generazione previsto per il 2022, la gamma delle Peugeot 308 comprenderà una inedita versione ibrida plug-in ad alte prestazioni, destinata a rivaleggiare con la Volkswagen Golf 8 R e destinata ad allargare l'offensiva del Leone Rampante in nicchie di mercato numericamente limitato ma sicuramente redditizi. La 308 PHEV, si cui non si conosce ancora la denominazione ma che potrebbe chiamarsi GTE, sarà costruita su una versione aggiornata della piattaforma EMP2 che è alla base attualmente di più di una dozzina di modelli del gruppo PSA e che aveva debuttato proprio con la prima generazione di 308. La propulsione ibrida plug-in, sarà ottenuta accoppiando un motore a benzina da 1,6 litri con un'unità elettrica aggiuntivo sull'assale posteriore - uno schema già utilizzato sul 3008 PHEV - per fornire la trazione integrale e assicurare la necessaria motricità a un modello che dovrebbe disporre di circa 300 Cv. Come anticipa il magazine Autocar, questa inedita versione 'spinta' potrebbe essere commercializzata sotto il nuovo marchio parallelo Peugeot Sport Engineered (PSE), il cui badge comparirà già questo autunno su una versione prestazionale della 508.