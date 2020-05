Ford Kuga, il manifesto dell'elettrificazione dell'Ovale Blu

È una storia costellata di successi quella che riguarda la nuova Kuga, il suv di Ford lanciato nel 2008 e giunto ormai alla sua terza generazione. Con 134mila unità vendute in dodici anni in Italia, il suv dell'Ovale Blu rappresenta un modello importante per la gamma Ford, che si compone adesso anche di un altro crossover, più piccolo e compatto, Puma, lanciato ad inizio anno e già diventato uno status symbol nel nostro Paese conquistandosi, nel primo mese di vendite, il primato tra gli ibridi. La sorella maggiore, la Kuga, rappresenta invece il manifesto dell'elettrificazione per Ford, proponendosi sul mercato in tre declinazioni ibride differenti, a seconda delle esigenze dei clienti, mild-hybrid, hybrid e plug-in hybrid. In vendita ad un prezzo d'attacco di 28.750 euro, nuova Kuga è disponibile nelle versioni Titanium, St-Line X e Vignale, abbinabili ad una serie di pacchetti per la sicurezza (Co Pilot Pack), la tecnologia (Technology Pack), gli equipaggiamenti per l'inverno (Winter Pack) e gli accessori per accentuare la sportività del suv (Sport Pack St Line).



Esteticamente nuova Kuga, che arriva sul mercato in uno dei segmenti più amati dal mercato, quello dei c-suv, si distingue per le sue linee filanti ed un aspetto dinamico che però non tralascia lo spazio e l'abitabilità a bordo. La nuova piattaforma globale Ford, permette, inoltre, di ridurre il peso fino a 80 kg rispetto alla generazione precedente. Grazie a nuove funzionalità della FordPass App e del modem integrato FordPass Connect,l'esperienza di possesso per i clienti di KugaPlug-In Hybrid sarà ancora più connessa. La gamma di propulsori ibridi comprende le versioni Kuga Plug-In Hybrid, Kuga EcoBlue Hybrid (Mild-Hybrid) e Kuga Hybrid, oltre al diesel Ford Ecoblue da 2.0 litri e da 1.5 litri, ai motori EcoBoost da 1.5 litri e una nuova trasmissione automatica intelligente a otto rapporti. In particolare, la Plug-in Hybrid è disponibile fin dal lancio e grazie alla struttura split-power che combina un motore benzina a quattro cilindri Atkinson da 2.5 litri, un motore elettrico e una batteria agli ioni-litio da 14,4 kWh produce 225 CV in grado di garantire 72km NEDC (56km WLTP) di autonomia in modalità elettrica, consumi da 1.2 l/ 100 km ed emissioni di CO2da 26 g/km NEDC (da 1.4 l/100 km e da 32 g/km WLTP). La batteria può essere caricata utilizzando una presa montata sul parafango anteriore oppure mentre l'auto è in movimento, utilizzando la tecnologia di ricarica rigenerativa, che cattura l'energia cinetica normalmente persa durante la frenata. Si prevede che saranno necessarie circa 6 ore per caricare completamente la batteria, da una presa elettrica esterna a 230 volt. La versione EcoBlue Hybrid utilizza invece il motore diesel EcoBlue 2.0 litri da 150 CV per una maggiore efficienza nei consumi. La tecnologia Mild-Hybrid impiega uno starter/generator, azionato da una cinghia, (BISG) che sostituisce l'alternatore standard, consentendo il recupero e lo stoccaggio di energia durante le decelerazioni del veicolo e la ricarica di un pacco batteria di ioni-litio da 48 volt, raffreddato ad aria. Infine la versione Hybrid, in arrivo nel corso dell'anno, utilizza un sistema full-hybrid con funzione self-charging, che consente l'attivazione di guida in modalità completamente elettrica e abbina a un motore benzina ciclo Atkinson 2.5, un motore elettrico e una batteria agli ioni-litio e un cambio automatico sviluppato da Ford. La Kuga Hybrid sarà disponibile con trazione anteriore e Intelligent All-Wheel Drive (previsione di consumi da 5,6l/100 km ed emissioni di CO2da 130 g/km). Disponibili anche le versione con motore termico: il diesel EcoBlue da 2.0 litri e 190 CV e il benzina EcoBoost da 1.5 litri da 150 CV. Al lancio l'offerta prevede Kuga Titanium 1.5 EcoBoost 150CV con IdeaFord con anticipo zero 385 euro al mese (36 mesi) e Kuga Titanium 2.5 Plug-In Hybrid 225CV con anticipo 3.000 euro e 385 euro al mese (36 mesi).