Audi A6 Avant, con TFSI si allarga la famiglia plug-in

Novità in casa Audi sul fronte dei modelli ibridi plug-in. La casa dei quattro anelli allarga infatti la famiglia con il prossimo arrivo della A6 Avant 2.0 (55) TFSI e quattro che andrà ad affiancare la berlina Audi A6, i SUV Audi Q5 e Audi Q7, l'ammiraglia Audi A8 e la coupé a cinque porte Audi A7 Sportback PHEV. Con una potenza complessiva di 367 CV, la nuova arrivata si presenta come famigliare dall'impronta sportiva. La nuova Audi A6 Avant 2.0 TFSI e quattro è equipaggiata composto da un 4 cilindri 2.0 TFSI turbo a iniezione diretta, da 252 CV e 370 Nm di coppia e da un propulsore elettrico del tipo sincrono a magneti permanenti integrato, insieme a una frizione di separazione, nel cambio S tronic a 7 rapporti. Lo scatto da 0 a 100 km/h si raggiunge in 5,7 secondi e la velocità massima (autolimitata) è di 250 km/h, di cui 135 km/h in modalità puramente elettrica.

La Avant plug-in dei quattro anelli permette di percorrere la maggior parte dei tragitti quotidiani senza emissioni, grazie all'autonomia elettrica sino a 51 chilometri WLTP e al tempo stesso garantisce un'esperienza di guida all'insegna della sportività grazie alle diverse modalità di guida. Come impostazione di base, nuova Audi A6 Avant 2.0 (55) TFSI e quattro si avvia in modalità elettrica e viaggia a zero emissioni sino a quando il conducente preme con decisione il pedale dell'acceleratore. Il guidatore può decidere liberamente se e come intervenire nell'interazione tra il propulsore termico e il motore elettrico. A questo proposito, sono disponibili i programmi di marcia 'EV, 'Auto' e 'Hold' che danno rispettivamente priorità alla trazione elettrica, alla modalità ibrida automatica o al risparmio d'energia a vantaggio di una successiva fase di viaggio. Per ottenere la massima efficienza, la vettura si avvale della gestione predittiva della trazione, affidata al predictive efficiency assist (PEA). Il sistema contribuisce all'incremento dell'autonomia elettrica e al comfort di marcia. quando sia attiva la navigazione a destinazione, il predictive efficiency assist ottimizza la strategia di trazione favorendo sia la marcia in modalità puramente elettrica all'interno dei contesti urbani sia il recupero dell'energia. Un obiettivo cui concorrono le informazioni relative al percorso, al traffico, al profilo altimetrico da affrontare e ai limiti di velocità da rispettare.



La dotazione di serie include il sistema per la ricarica domestica e il cavo per le stazioni pubbliche. Collegandosi a una colonnina in corrente alternata da 7,4 kW la batteria agli ioni di litio si rigenera completamente in 2,5 ore. Il servizio Audi e-tron Charging Service garantisce l'accesso a una vasta rete di colonnine pubbliche (oltre 140mila) in 24 Paesi europei.



Nuova Audi A6 Avant 2.0 (55) TFSI e quattro S tronic sarà disponibile presso le concessionarie italiane all'inizio del terzo trimestre del 2020.