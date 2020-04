Lotus lavora a sportiva accessibile rivale di Porsche Cayman

Probabilmente in base a un rallentamento nel segmento 'top' dei modelli sportivi, la Casa britannica Lotus - dal 2017 di proprietà della cinese Geely, il gruppo che possiede anche Volvo e molti altri marchio del settore automotive - starebbe pianificando un nuovo modello entry-level destinato a competere con la Porsche Cayman e altre vetture di questa fascia di prezzo. Secondo quanto riporta Automotive News Europe, l'azienda guidata da Phil Popham lavora ad un progetto che si ispira a livello di design alla recentissima Evija, modificato però per renderla utilizzabile tutti i giorni e meno costosa da costruire. Nessuna indiscrezione è invece arrivata sulla possibile motorizzazione di questa sportiva, che potrebbe - secondo alcune fonti - essere una evoluzione con sistema ibrido del 3.5 di origine Toyota già montato nelle Evora e nelle Exige, con potenza portata a circa 500 Cv. Ma in alternativa potrebbe essere scelto un propulsore Volvo, azienda dello stesso Gruppo. Una cosa è certa però: come per Evija, per Evora, per Exige ma anche per Elise, per Elite, per Elan e per Europa, il nome della nuova Lotus inizierà con la E.