Mustang Mach-E, quello che c'è da sapere su elettrica Ford

Sportiva ed elegante come nella tradizione delle muscle car di Ford, la Mustang Mach-E si prepara ad arrivare sul mercato a fine anno proponendo un'esperienza di guida adrenalica all'insegna delle emissioni zero. Dieci le motivazioni che portano l'elettrica di Ford a distinguersi sul mercato. A partire dalla ricarica ad alta velocità: Mustang Mach-E può percorrere fino a 93 km dopo aver ricaricato per 10 minuti presso le colonnine Ionity, l'autonomia massima raggiunge fino a 600 km.



Ordinabile anche online, la Mach-E si distingue per una serie di chicche: prima fra tutte l'optional delle chiavi che rappresentano ormai un oggetti superato, l'auto infatti è in grado di riconoscere lo smartphone quando si avvicina e sblocca in automatico le portiere.



Inoltre, Mustang Mach-E è il primo progetto del Ford Team Edison. Ford ha creato un nuovo ramo aziendale, 'un'azienda nell'azienda' dedicata allo sviluppo di veicoli elettrici. Si chiama Team Edison, ispirato all'inventore Thomas Edison, grande amico di Henry Ford.



Con Mach-E, Ford anticipa inoltre il futuro dell'auto consentendo di ricevere aggiornamenti over the air. A bordo i sistema audio B&O è un must, il design minimal inoltre si abbina al tetto panoramico che ha uno speciale rivestimento con protezione a infrarossi che mantiene l'abitacolo più fresco in estate. Il sistema di riconoscimento vocale consente inoltre di intrattenere vere e proprie 'conversazioni' con l'auto, interpellandola per chiedere consigli su dove mangiare oppure come trascorrere la serata. È inoltre possibile scegliere l'esperienza di guida su Mustang elettrica anche in base all'umore: esistono tre modalità differenti (whisper, active e untamed), ognuna con driving dynamics specifici arricchiti da un'esperienza sensoriale distintiva. Infine una curiosità sul nome: l'elettrica di Ford prende spunto da un modello che si rifà agli anni Sessanta, si chiamava Mach1, un'auto che ''sembrava potesse rompere la barriera del suono''.