Tritium, supercar elettrica in kit opera studenti finlandesi

Anche se dal punto di vista del design mostra molti, fin troppi, riferimenti con la Lamborghini Huracan, la presentazione della supercar elettrica Tritium da parte della finlandese Finnluxury Oy di Vantaa (a nord della capitale Helsinki) ha una valenza tutta particolare. Non solo perché si tratta della prima auto di questo tipo in kit di montaggio (con pannelli in composito rinforzato con fibra di carbonio e telaio tubolare) ma soprattutto perché a progettarla e a realizzarla sono stati gli studenti e gli insegnanti del North Karelia Vocational College di Peltola e dell'Adult Education Center della stessa località.

Un progetto davvero 'trasversale', dunque, che avrebbe dovuto essere svelato nei dettagli all'evento Top Marques di Monaco a partire dal prossimo 11 giugno ma che, per lo spostamento a seguito della pandemia al 2021, dovrà ora trovare una nuova 'passerella' probabilmente virtuale. Intanto la società di investimenti Finnluxury Oy (il cui sito dedicato al settore supercar peraltro è ancora in costruzione) fornisce scarsi dettagli sulla Tritium, che dovrebbe avere un sistema propulsivo a batteria. L'unico prototipo costruito nei mesi scorsi ha infatti un motore a benzina, e il debutto della versione 100% elettrica dovrebbe avvenire - Covid permettendo - nella prossima estate. Si parla di una potenza di circa 700 Cv e di un'autonomia attorno ai 200 km, valori che sarebbero davvero interessanti rispetto al prezzo di 300mila euro che è stato anticipato dal quotidiano finlandese Helsingin Sanomat.