Opel, al via ordini di nuova Insignia: c'è anche la GSi

Aperti gli ordini per la nuova Opel Insignia. Dopo essere stata presentata in anteprima mondiale al Salone dell'automobile di Bruxelles, l'ammiraglia Opel è prenotabile in versione berlina Grand Sport, station wagon Sports Tourer e GSi, dalle prestazioni dinamiche. Proposta a partire da 34.000 euro (tutti i prezzi sono chiavi in mano esclusa IPT in Italia), Opel Insignia è dotata di climatizzatore e sistema di infotainment Multimedia Radio compatibile con Apple CarPlay e Android Auto con schermo touch a colori. I fari anteriori Led garantiscono una visibilità ottimale al buio. Sistemi di assistenza alla guida come l'Allerta incidente con Rilevamento pedoni e Frenata automatica di emergenza incrementano ulteriormente la sicurezza di passeggeri e utenti della strada.



La gamma parte dal turbodiesel 1.5 da 122 CV (consumo di carburante della versione 5 porte nel ciclo Nedc: ciclo urbano 4,8 l/100 km; ciclo extraurbano 3,5 l/100 km; ciclo misto 4,0 l/100 km, emissioni di CO2 pari a 105 g/km ciclo combinato).



Per quanto riguarda gli allestimenti, invece, sono disponibili la Business Edition, la Business Elegance e la versione Ultimate. Chi sceglie una guida sportiva invece può optare per la nuova GSi con motore turbo benzina 2.0 litri da 169 kW (230 CV) e cambio automatico a nove rapporti (consumo di carburante della berlina nel ciclo NEDC: ciclo urbano 8,9 l/100 km, ciclo extraurbano 5,8 l/100 km, ciclo misto 6,9 l/100 km, emissioni di CO2pari a 161 g/km). Opel Insignia GSi è dotata inoltre di servofreno elettroidraulico, sospensioni meccatroniche FlexRide e trazione integrale Twinster con torque vectoring. Tra le dotazioni spiccano i nuovi fari anteriori attivi IntelliLux LED Pixel, dotati di 168 elementi LED, 84 per ciascun faro. I fari Pixel pongono Opel Insignia al vertice della categoria delle medie dei marchi generalisti e sono di serie a partire dall'allestimento Business Elegance.



Opel Insignia offre un'ampia gamma di sistemi di assistenza alla guida e di infotainment. La nuova telecamera posteriore digitale migliora la visibilità della zona dietro la vettura. La sicurezza quando si esce in retromarcia dai parcheggi può essere aumentata ulteriormente dal sistema Rear cross traffic alert in opzione. Altri sistemi di assistenza sono l'allerta incidente con frenata automatica di emergenza e riconoscimento pedoni, il sistema per il mantenimento della corsia di marcia, l'allerta angolo cieco laterale, il cruise control (attivo) con frenata di emergenza, il riconoscimento cartelli stradali, l'assistente al parcheggio avanzato e l'Head Up Display. Il cruise control (attivo) mantiene la distanza dal veicolo che precede frenando e accelerando automaticamente.



La gamma dei sistemi di infotainment compatibili con Apple CarPlay e Android Auto va dal Multimedia Radio al Multimedia Navi e al Multimedia Navi Pro. Il sistema top di gamma si distingue per i numerosi servizi di navigazione in connessione come 'Trip & Drive Management' e 'Navigazione Live', che offre informazioni sul traffico online in tempo reale, consentendo così di rilevare rapidamente eventuali ritardi ed evitarli. Gli smartphone compatibili possono essere caricati in modalità wireless.