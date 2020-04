Mustang, nel 2022 la nuova versione: sarà ibrida e 4x4

Dovrebbe essere equipaggiata con motore V8 ibrido con il lancio previsto per il 2022. Si tratta della Ford Mustang di prossima generazione. Secondo indiscrezioni pubblicate dal sito britannico Autocar, la variante elettrificata - in arrivo tra due anni - si unirà in gamma alla Mustang Mach-E elettrica, che dovrebbe essere consegnata ai clienti a partire da questo autunno (fine anno nel resto dei mercati). Ford prevede di lanciare 18 modelli di ibridi entro il 2022 tra cui, appunto, anche la Mustang. L'obiettivo del marchio è quello di proporre al pubblico un modello che possa far seguito al successo dell'attuale generazione S550, in vendita dal 2015.



La Ford ha consegnato 55.000 esempi dell'auto attuale in Europa, un vero e proprio record nella storia della Mustang.



La prossima generazione Mustang, nome in codice S650, seguirà quel modello ed avrà appunto un impatto globale. Un brevetto statunitense depositato da Ford nel 2017, quando era in atto il piano originale, fa riferimento ai disegni tecnici di un 'sistema di trasmissione a doppio motore per veicoli ibridi'. Si tratta di un V8 a benzina che trasmette potenza alle ruote posteriori, affiancato da due motori elettrici. Ciò significa che il modello dovrebbe avere - con molta probabilità - una trazione integrale. Resta da capire se Ford offrirà per il modello una opzione più economica, non ibrida, ad esempio con un quattro cilindri. Per quanto riguarda il nuovo design, la futura muscle car non dovrebbe discostarsi tanto dalle attuale, strizzando un occhio all'elettrica Mach E.