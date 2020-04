Ford Focus RS, potrebbe non arrivare erede modello attuale

Nell'ambito della revisione dei programmi per il rinnovamento delle gamme, ed in funzione della riduzione dei costi e della eliminazione dei modelli con emissioni più elevate, Ford avrebbe deciso che - dopo tre generazioni - che non ci sarà una nuova Focus RS. Questa versione ad alte prestazioni, inizialmente prevista per il prossimo anno, era già stata ritardata di altri due anni.



La RS 2021 avrebbe infatti dovuto utilizzare un motore 2.3 Ecoboost Mild Hybrid a 48 Volt con una potenza di circa 400 Cv, cioè 50 più dell'ultima generazione. Ma in una revisione del programma, questa variante MHEV era stata cancellata, a favore di una più performante ed ecologica ibrida plug-in, comportando però un ulteriore 'scivolamento' della presentazione al 2023. Ora, fatte tutte le verifiche, la Casa dell'Ovale Blu avrebbe valutato insufficiente il ritorno finanziario e quindi cancellato la variante prestazionale a favore di altri modelli (come la Mustang ibrida) con prospettive commerciali più promettenti.