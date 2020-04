Volkswagen Nivus, suv compatto per conquistare il sudamerica

Con due immagini che ritraggono una vettura pesantemente mimetizzata, secondo lo stile grafico già adottato per le elettriche ID, Volkswagen mostra la forma definitiva del nuovo suv compatto Nivus, che è stato completamente sviluppato in Brasile e che debutterà nel mercati sudamericani entro il 2020. I programmi potrebbero essere rallentati dall'impatto del Covid-19 a livello globale, nell'ambito dei ridimensionamento delle prospettive e degli investimenti annunciato dalla Casa di Wolfsburg (flusso di cassa netto nel primo trimestre 2020 negativo per 2,5 miliardi di euro) ma l'arrivo sul mercato di Nivus in Brasile rappresenta un elemento irrinunciabile nella strategia di consolidamento in quell'area.



Sviluppato sulla piattaforma modulare MQB-A0, Nivus è quello che Volkswagen chiama un crossover coupé, con molti riferimenti stilistici presi da altri modelli del brand come il design della griglia e della parte bassa dello scudo inferiore. Sul retro Nivus mostra invece una decisa somiglianza con l'ultima generazione della Golf. Pur non essendo state diffuse immagini teaser degli interni, è la stessa Volkswagen ad affermare che ci sarà un nuovo sistema di infotainment (completamente sviluppato in Brasile) e che l'abitacolo sarà spazioso, con un vano per i bagagli da 415 litri. Sotto il cofano previsto per il momento solo il motore TSI a 3 cilindri 1.0 in configurazione iniziale da 128 Cv e 200 Nm di coppia, e in abbinamento a un cambio automatico a 6 rapporti. Di ottimo livello - per il mercato brasiliano - anche le funzioni di sicurezza e di assistenza alla guida, tra cui controllo automatico della velocità adattivo, frenata autonoma di emergenza e il sistema di prevenzione delle collisioni frontali.



Nivus sarà fabbricato in Brasile nello stabilimento Volkswagen a Sao Bernardo do Campo, con un programma produttivo che in una seconda fase permetterà anche l'esportazione verso altri mercati, come quelli in Europa.