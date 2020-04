Lotus Evija, configuratore iper-realistico svela i dettagli

Lotus sceglie la strada del virtuale, come si conviene in tempi di lockdown, per svelare quasi completamente la nuova hypercar elettrica Evija, realizzata in tempi record grazie al passaggio della celebre fabbrica britannica di auto sportive nel Gruppo cinese Geely, lo stesso che controlla Volvo e molti altri brand. Lo fa mettendo online uno speciale configuratore che propone tecnologie digitali all'avanguardia - come mostra il video https://www.youtube.com/watch?v=f162vo_M_ok&feature=emb_logo - che consente i potenziali acquirenti di configurare qualsiasi cosa, dalle verniciature esclusive ai rivestimenti interni personalizzati utilizzando un nuovo touchscreen che crea immagini e animazioni fotorealistiche sbalorditive. Lotus-Geely ha fatto ricorso a software analoghi a quelli dei videogiochi e usa persino il ray-tracing per posizionare l'esemplare dell'Envija in fase di configurazione in diversi punti del mondo per variare come la luce influisce sull'auto. La nuova hypercar elettrica sarà prodotta in soli 30 esemplari e promette, oltre un'estetica davvero riuscita, prestazioni straordinarie grazie ai 1.972 Cv erogati dai suoi motori elettrici, che dovrebbero realizzare lo scatto da 0 a 100 km/h in meno di 3,0 secondi. Il tutto per un prezzo, per niente 'virtuale' di 2 milioni di sterline cioè 2,29 milioni di euro.