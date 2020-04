Fiat Strada 2021, si rinnova pick-up più venduto in Brasile

Troppo lontani Brasile ed Europa. Non certo per la distanza fisica, che in tempi di 'non quarantena' si accorcia con i trasporti aerei e con quelli via nave per le merci. Ma a livello di normative che rendono attualmente praticamente impossibile importare nella Ue automobili progettate e prodotte nel Paese carioca. Ecco perché il lancio del nuovo pick-up Fiat Strada a 22 anni dal lancio della prima generazione assume un importantissimo valore per tutta l'area LATAM (America Latina) dal punto di vista commerciale. Ma nell'ambito delle fiorenti attività Fiat in quell'area - uno dei 'bocconi' che più hanno fatto ingolosire PSA nell'operazione di fusione con FCA - Strada 2021 non è che la conferma delle capacità di quella 'divisione' brasiliana del Gruppo, dotata com'è di autonomia ingegneristica e stilistica oltre che industriale.

Fiat Strada è uno dei 'cavalli vincenti' del Gruppo in quel mercato, diventato leader del segmento nel 2000 e, dopo aver tagliato il traguardo del milionesimo esemplare nel 2014, arrivato nel 2019 alla quota record del 58,2% nel suo ambito commerciale.



Con Strada 2021, Fiat porta al debutto anche una importante novità industriale, una piattaforma '100% LATAM' che la rende da questo punto di vista un prodotto più locale, mentre l'aspetto globalizzante è fornito dai motori della moderna famiglia Firefly, evidentemente con specifiche Brasile, che sono presenti nelle diverse offerte in varianti 1.0 Turbo da 132/130 Cv a seconda dell'alimentazione e 1.3 aspirato da 101/109 Cv. La riprogettazione ha anche permesso di migliorare le caratteristiche dell'assetto - come gli angoli di attacco e di uscita incrementati - e il comportamento del pick-up su asfalto e in off-road. Strada compie un vero salto in avanti, anche a giudicare dai report pubblicati dai principali mensili e siti specializzati locali che lo hanno già guidato, per ciò che riguarda la qualità e le dotazioni, che non hanno nulla da invidiare rispetto ai prodotti Usa o Ue. Ci sono il servosterzo elettrico, i fari Led, l'Esp e il controllo della trazione e l'infotainment UConnect. Due gli allestimenti: Freedom e Volcano, entrambi caratterizzati dal bel marchio Fiat a grandi lettere e dal tricolore italiano discretamente - ma orgogliosamente - aggiunto sul musetto.