Audi, A1 citycarver si arricchisce con versione 35 TFSI

Agile come una berlina compatta, versatile come un crossover e grintosa come una vettura con doti off-road: la Audi A1 citycarver è la sintesi perfetta di tutte queste cose. Ispirata alla gamma Q della casa di Ingolstadt, per intenderci quella dei suv, grazie al suo assetto dedicato, questo piccolo crossover è capace di sentirsi a proprio agio in qualsiasi ambito, spaziando dalla città alle strade di campagna, dall'autostrada ai facili sterrati.

La gamma si arricchisce ora della versione 1.5 (35) TFSI 150 CV, che spinge l'acceleratore su sportività ed efficienza. Il 4 cilindri di 1.498 cc eroga 150 CV e 250 Nm di coppia da 1.500 a 3.500 giri al minuto. Proposto in abbinamento al cambio manuale a 6 marce o alla trasmissione a doppia frizione S tronic a 7 rapporti, in entrambi i casi garantisce uno scatto da 0 a 100 km/h in 8,2 secondi e una velocità massima di 220 km/h. Il propulsore è dotato di un rivestimento al plasma delle camicie dei cilindri così da ridurre gli attriti; inoltre è previsto un sistema di raffreddamento che permette un'efficiente gestione termica mentre il collettore di scarico è integrato nella testata. Il basamento in alluminio favorisce la leggerezza del propulsore, mentre l'iniezione diretta della benzina lavora a 350 bar di pressione, garantendo la polverizzazione omogenea della miscela aria/carburante, lo sviluppo uniforme del fronte di fiamma e la riduzione delle emissioni di particolato.



All'efficienza del 1.5 TFSI contribuisce il sistema cylinder on demand (COD): ai carichi medi e ridotti, gli attuatori sull'albero a camme disattivano il secondo e terzo cilindro, chiudendo le valvole di aspirazione e di scarico. La gestione elettronica del motore disattiva l'accensione e l'iniezione. Equipaggiata con il cambio manuale, Audi A1 citycarver 1.5 (35) TFSI è accreditata di consumi nel ciclo combinato WLTP di 6,2 - 6,5 litri ogni 100 chilometri a fronte di emissioni di CO2 di 141 - 148 grammi/km, mentre con la trasmissione S tronic fa registrare valori pari a, rispettivamente, 6,4 - 6,7 litri/100 km e 145 - 151 grammi/km.



Analogamente al resto della gamma Audi A1 citycarver, la variante 1.5 (35) TFSI può contare su di un assetto rialzato di 40 millimetri. Una caratteristica che favorisce l'accessibilità e porta in dote una posizione di guida dominante. All'incremento della luce libera da terra contribuiscono le sospensioni dall'escursione maggiorata di 35 mm e gli pneumatici dalla spalla più generosa. La taratura specifica di molle e ammortizzatori consente alla vettura di disimpegnarsi con facilità nella giungla metropolitana. Il comfort viene rafforzato qualora si scelga il pack Assetto regolabile citycarver. Il pacchetto include i dischi freno con pinze verniciate in rosso, il sistema di gestione della dinamica di marcia Audi drive select, il sound actuator e gli ammortizzatori regolabili. L'Audi drive select, nel dettaglio, prevede quattro programmi di guida - auto, dynamic, efficiency e individual - ed è offerto anche quale optional a sé stante.



Audi A1 citycarver 1.5 (35) TFSI è disponibile nelle configurazioni d'ingresso, Admired e Identity contrast. La gamma colori è composta da dieci tinte, accessibili senza sovrapprezzo per le versioni Admired e Identity contrast, mentre il tetto, a contrasto, è disponibile nelle varianti nero Mythos e grigio Manhattan. Disponibile a partire da 27.450 euro per la versione con cambio manuale, è in vendita da 29.300 euro nella variante con trasmissione S tronic.