Dr Evo Electric, la low cost anche online

L'emergenza Coronavirus ha cambiato il contesto socioeconomico e la casa automobilistica molisana Dr riaccende i motori con lo 'Sconto Re-start', del valore di 2.000 euro, sulla prima nata di una nuova gamma di auto low cost. La DR Automobiles di Isernia ha reso disponibile, online e con consegna a domicilio, la Evo Electric, dove Evo sta per evoluzione, a cui seguiranno i modelli a combustione Evo 4, Evo 5, Evo 6. "Con un'autonomia di 300 km, è la full electric più economica del mercato - spiega l'azienda in una nota - Il prezzo finale è 19.900 euro che si ottiene sottraendo al prezzo di listino (29.900 euro full optional di serie): lo sconto dei concessionari, il contributo rottamazione statale e uno speciale sconto (Re-start) che Evo ha deciso di mettere in campo per l'emergenza Covid-19, fino al 30 aprile prossimo. Nelle regioni dove il contributo locale va ad aggiungersi a quello statale, il costo finale della Evo Electric potrebbe essere pari a quello di un'utilitaria a benzina". La DR Automobiles, dal 26 marzo scorso, ha anche riconvertito il settore della prototipazione rapida del Centro Ricerca e Sviluppo di Isernia per realizzare apposite valvole da applicare alle maschere da snorkeling, opportunamente modificate sempre in sede, creando così un presidio immediatamente fruibile per la ventilazione assistita in terapia sub-intensiva. La capacità produttiva è di 30 maschere al giorno che vengono distribuite gratuitamente.