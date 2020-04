Audi R8 V10 RWD, dalla pista alla strada con 540 CV

Direttamente dalla versione da competizione alla strada, Audi R8 V10 RWD è la nuova generazione della sportiva dei quattro anelli. Al motto di 'nata in pista, costruita per la strada', il modello dall'anima racing della casa tedesca che ha debuttato a listino nel 2018 con quattrocento esemplari esclusivi (allora dedicati a celebrare le vittorie del brand nelle competizioni Gran Turismo), si evolve in modello permanente in gamma. Il 'missile' da strada è strettamente derivato dalla versione da competizione R8 LMS GT4, forte della trazione posteriore e di un peso inferiore alle 'sorelle' e tecnologia quattro abbinata all'esuberanza del potente V10 5.2 FSI aspirato da 540 CV. Caratterizzata dalla condivisione di oltre il sessanta per cento dei componenti con la racing car LMS GT4, la R8 V10 RWD è anche l'Audi più simile a un'auto da corsa. Disponibile nelle configurazioni coupé e spider, la R8 'cattiva' riprende le novità in termini di design portate al debutto dalla 'sorella' a trazione quattro. La griglia del single frame è più ampia rispetto al precedente modello e due listelli verticali suddividono le prese d'aria frontali. Alla base dell'estremità del cofano anteriore sono presenti anche tre fessure piatte, evidente richiamo all'Audi Sport Quattro degli Anni Ottanta, considerata una vera e propria icona del marchio. All'interno del vano motore, il sistema di aspirazione è celato da una cover rinnovata, disponibile in materiale plastico oppure, a richiesta, in carbonio. Quanto all'abitacolo, spiccano i sedili sportivi a regolazione parzialmente elettrica rivestiti in Alcantara e pelle, il volante multifunzione plus a due satelliti e la plancia impreziosita dal badge RWD.

Il V10 5.2 FSI a collocazione centrale eroga 540 CV a 7.900 giri/min e una coppia massima di 540 Nm a 6.400 giri. Valori che consentono alla R8 coupé di scattare da 0 a 100 km/h in 3,7 secondi, raggiungendo una velocità massima di 324 km/h. Prestazioni cui contribuiscono la trasmissione a doppia frizione S tronic a 7 rapporti, adattata in funzione della trazione posteriore, il differenziale meccanico autobloccante e il peso a vuoto di, rispettivamente, 1.595 e 1.695 kg: inferiore di 65 e 55 kg alle versioni Coupé e Spyder della R8 V10 quattro. Simile a un'auto da competizione è il suono del V10 aspirato. Una peculiarità cui contribuisce l'albero motore di tipo e mutuati dal mondo delle corse sono anche l'iniezione a doppia strategia e il sistema di lubrificazione. La taratura specifica dell'assetto e dell'elettronica, inoltre, è sviluppata in funzione della trazione posteriore ed è garanzia di divertimento al volante.



Sono possibili anche drift controllati qualora il conducente selezioni il programma dynamic del sistema di gestione della marcia audi drive select (di serie) e attivi la modalità sportiva dell'ESC. Al raggiungimento del limite, il controllo elettronico della stabilità interviene in modo tale da ripristinare le condizioni di sicurezza ottimali. Il prezzi, per Audi R8 V10 RWD Coupé parte da 154.750 euro, mentre per la Spider si parte da 168.050 euro.