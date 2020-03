XC40 plug-in hybrid, la bestseller Volvo è più efficiente

Volvo prosegue la sua strategia di elettrificazione che punta a totalizzare il 15% delle vendite plug-in su tutta la gamma entro quest'anno. Un target che si consolida in particolar modo con il lancio della nuova XC40 plug-in hybrid, che dovrebbe rappresentare ben il 16% delle consegne totali di uno dei modelli preferiti dal mercato italiano. Solo per fare due numeri: 21.500 unità vendute dal lancio - nel 2017 - ad oggi, ben 10.200 nell'arco del 2019 con un trend che prima dello stop causato dall'emergenza Coronavirus è proseguito anche nei primi mesi di quest'anno con la consegna di ben 2.500 unità di XC40. A questo importante modello di Volvo, in versione Recharge T5 Plug-in Hybrid è affidato quindi il compito di imprimere la spinta decisiva alla diffusione della tecnologia plug-in hybrid Volvo in Italia. Come tutte le XC40, anche la versione Recharge T5 Plug-in Hybrid si sviluppa sulla piattaforma compatta Volvo CMA (Compact Modular Architecture) pensata sin dal progetto per ospitare gli elementi tecnici legati all'elettrificazione. Dimensioni compatte si abbinano a standard di sicurezza molto elevati, in pieno stile Volvo, rispettando la massima efficienza: XC40 Recharge T5 Plug-in Hybrid è infatti la prima Volvo con ibrido seriale, entrambi gli elementi propulsivi intervengono infatti sull'asse anteriore.

In dettaglio, il motore 3 cilindri 1,5 litri a benzina da 180 CV è abbinato ad un motore elettrico da 82 CV per una potenza massima complessiva di 262 CV ed una coppia di 425 Nm (265+160 Nm) per una velocità massima di 180 km/h (autolimitata) ed una accelerazione da 0 a 100 km/h in 7''3. In base al ciclo WLTP, il consumo è compreso tra i 2 ed i 2,4 l/100 Km mentre le emissioni, a seconda dell'allestimento, spaziano dai 45 ai 55 g/Km Co2 per un'autonomia massima in full electric di 45 km.



Il listino prezzi parte dai 47.770 euro della variante Inscription/Expression ai 50.920 euro della variante R-Design.



L'auto gode di un bonus pari a 2.500 euro (con rottamazione) in termini di eco-incentivi.



La versione ibrida plug in della XC40 è disponibile anche attraverso la formula di abbonamento Care by Volvo.



L'obiettivo di Volvo Cars per il 2020 sul piano globale è che le auto plug-in hybrid si attestino al 20% delle vendite totali. L'arrivo della versione XC40 Recharge T5 Plug-in Hybrid segue di poco l'annuncio della variante Recharge elettrica recentemente presentata al Volvo Studio Milano per i mercati EMEA, la prima auto full electric della storia di Volvo nonché la prima di una serie di cinque vetture a pura propulsione elettrica che Volvo introdurrà sul mercato da oggi al 2025.



Volvo Cars è inoltre impegnata in tutto il mondo a ridurre l'impatto ambientale sia dei propri prodotti sia delle attività operative. Un impegno che è stato riconosciuto dalle Nazioni Unite e sottolineato anche al Plastics Recycling Awards Europe 2019, evento nell'ambito del quale Volvo Cars ha ricevuto un premio per gli sforzi fatti sul fronte della Sostenibilità.



Entro il 2025 Volvo Cars intende ridurre del 40% il carbon footprint delle proprie auto; portare le vetture esclusivamente elettriche a costituire il 50 per cento delle proprie vendite globali complessive, con il restante 50 per cento dato da modelli ibridi; utilizzare materiali riciclati per almeno il 25% delle parti in plastica delle nuove auto; azzerare l'impatto sul clima delle proprie attività produttive globali. Obiettivo ultimo, in tema di sostenibilità, è infine quello di diventare a impatto neutro sull'ambiente (climate neutral) per il 2040.