Pastore managing director dei brand premium Stellantis Italia

Francesco Pastore, 49 anni, è stato nominato managing director dei brand Premium di Stellantis Italia subentrando a Raffaele Russo, che ha assunto un nuovo incarico all'interno della struttura europea di Stellantis.

Pastore vanta una vasta esperienza nel settore e una comprovata capacità di leadership. Nel nuovo ruolo guiderà la strategia e lo sviluppo dei marchi premium portando innovazione e crescita sostenibile.

Laureato in Ingegneria Meccanica, Pastore nella sua carriera ha ricoperto ruoli di rilievo in ambito automobilistico. In Fiat Auto dal novembre 2001, il nuovo managing director dei brand premium ha lavorato dapprima nella qualità e poi in ambito commerciale dove ha sostanzialmente costruito sua la carriera professionale.

Nel 2011 ha gestito per un dealer indipendente di Torino i mandati Citroën e Peugeot come direttore commerciale, mentre nel 2014 è rientrato in azienda ed ha assunto la carica di hub director presso il Motor Village di Milano. Nel 2017 è stato nominato Area & Operation manager Pre-Owned sul perimetro EMEA di FCA ma, con la nascita di Stellantis ha ricoperto il ruolo di animation and operation manager enlarged Europe per il B2B, coordinando le attività di vendita dei vari mercati e di tutti i marchi.



