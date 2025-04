Ahn e Lee sono i nuovi chief executive officer di Hankook

Con la nomina dei due nuovi direttorl esecutivi Jongseon Ahn e Sanghoon Lee che ricoprono entrambi la carica di chief executive officer, il produttore sudcoreano di pneumatici premium Hankook ha varato una nuova gestione della leadership. La presa in seguito all'approvazione dell'assemblea generale annuale e del consiglio di amminis chief executive officer, trazione, si legge nella nota, segna un cambiamento strategico per Hankook, riflettendo la visione dell'azienda per un'elevata efficienza gestionale e un processo decisionale strategico ancorato alla crescita sostenibile, alla gestione responsabile e alla redditività.

In particolare Jongseon Ahn, neo-nominato Co-ceo, guiderà l'innovazione globale, la R&S, gli acquisti, la produzione e la qualità di Hankook. A sua volta l'altro chief executive officer Sanghoon Lee supervisionerà le vendite globali e guiderà le iniziative di marketing e gestendo anche la fornitura di pneumatici di primo equipaggiamento ai costruttori di auto. Già nominato ceo nel 2022 Ahn porta con sé una profonda esperienza di leadership e una solida esperienza nella guida dell'innovazione tecnologica presso Hankook & Company, la holding operativa.

Nel 2021 come coo di Hankook & Company e head of ES (Energy Solution) Business Headquarter ha guidato gli sforzi di innovazione, supervisionando la gestione complessiva. Hankook ricorda poi che Lee porta vanta sua volta, una profonda competenza nel marketing e nella strategia di vendita globale, supportata da una vasta esperienza di leadership internazionale.

Dal 2018, ha ricoperto ruoli chiave di leadership regionale in Cina ed Europa, dove è stato determinante nel rafforzare il posizionamento dell'azienda a livello globale e nel guidare le performance aziendali innovative, contribuendo in modo significativo alla crescita dei ricavi.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA