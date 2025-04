Sascha Wolfinger direttore della comunicazione globale Opel

Sascha Wolfinger è stato nominato direttore della comunicazione globale per i marchi Opel e Vauxhall e diventerà anche membro del Comitato esecutivo di Opel Automobile GmbH, succedendo a Harald Hamprecht, che lascia l'azienda su sua richiesta dopo 13 anni.

Wolfinger è già responsabile della comunicazione generale di Stellantis in Germania e, con la nuova posizione assunta, amplia la sua area di responsabilità riportando a Florian Huettl, ceo di Opel/Vauxhall e managing Director di Stellantis Germania.

Wolfinger è entrato a far parte del Gruppo Fiat nel 2003 e dal primo gennaio 2023 è diventato director PR & Communications e membro del team dirigenziale di Stellantis Germania assumendo la responsabilità della comunicazione generale dei prodotti dei marchi Stellantis in Germania.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA