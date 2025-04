Samuelsson ritorna a essere chief executive officer di Volvo

Hakan Samuelsson è tornato ad occupare la posizione di chief executive officer di Volvo Cars, a seguito dell'uscita (per sue dimissioni) di Jim Rowan che occupava questa posizione dal 2022.

Come stabilito dal consiglio di amministrazione di Volvo Cars a Samuelsson è stato affidato questo mandato per un periodo di due anni allo scopo - si legge nella nota - di garantire stabilità mentre si prepara a nominare un successore a lungo termine.

Samuelsson ha fatto parte del consiglio di amministrazione di Volvo Cars dal 2010 e ne è stato ceo dal 2012 al 2022. Durante la sua leadership, Volvo Cars è stata riposizionata con successo come marchio automobilistico premium globale ed è stata quotata in borsa.

Successivamente, Samuelsson ha anche ricoperto la carica di presidente di Polestar fino al 2024. "Siamo molto lieti di dare nuovamente il benvenuto a Håkan Samuelsson come ceo - ha affermato Eric Li, presidente del consiglio di amministrazione.

"Che ha guidato Volvo Cars attraverso uno dei suoi decenni più trasformativi e di creazione di valore, rivitalizzando il marchio, espandendosi in nuovi mercati ed eseguendo con successo la sua quotazione in borsa".

"Samuelsson porta con sé una rara combinazione di profondità industriale, chiarezza strategica e leadership comprovata - ha sottolineato Li - ed ha una vasta conoscenza del nostro gruppo." "Mentre il settore entra in una fase ancora più complessa, crediamo che la sua esperienza e la sua mano ferma siano esattamente ciò di cui c'è bisogno per rafforzare la posizione globale di Volvo Cars e sbloccare la sua prossima ondata di potenziale".

