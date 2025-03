Nicola Torregiani nominato presidente e CEO Subaru Benelux

Nicola Torregiani è stato nominato nuovo presidente e CEO di Subaru Benelux, succedendo a Kazuki Tanikuro che ha guidato l'organizzazione per quattro anni. "Ringrazio Subaru Corporation e Subaru Europe per la fiducia dimostratami e per questa nuova sfida che giunge in un momento decisamente complesso per tutto il settore automotive e per il mercato europeo in particolare - ha commentato il nuovo Presidente e CEO di Subaru Benelux - Subaru ha messo in atto una politica di gestione per perseguire l'innovazione e la creazione di valore basata sui principi di flessibilità ed espandibilità" Torregiani, quarantasei anni, laureato in economia a commercio con Executive Master in Business Administration presso Polimi Graduate School of Management, ha iniziato la sua carriera in Subaru nel 2012 con il ruolo di Responsabile Marketing. Nel corso degli anni ha poi assunto il ruolo di direttore Vendite e post vendita fino alla nomina di presidente e CEO di Subaru Italia, avvenuta nel dicembre 2022, includendo nella propria area di responsabilità anche i mercati di Austria, Slovacchia, Slovenia, Croazia, Grecia, Bulgaria e Romania. Con la nuova nomina, Torregiani aggiungerà a questi mercati anche quelli di Belgio, Paesi Bassi e Lussemburgo.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA