Griffiths ceo Seat e Cupra lascia l'azienda su sua richiesta

Wayne Griffiths, apprezzato ceo di Seat e del più recente brand Cupra, creato assieme a Luca de Meo durante il suo periodo alla guida del Gruppo catalano, ha lasciato l'azienda su sua richiesta per "perseguire nuove sfide professionali".

La guida delle due marche spagnole di Volkswagen AG, si legge nel comunicato, è stata affidata ad interim a Markus Haupt, vicepresidente esecutivo per produzione e logistica di Seat S.A.

Il suo successore "sarà annunciato a tempo debito".

Griffiths, nato nel Regno Unito nel 1966, era entrato nel Gruppo Volkswagen nel 1993 con responsabile delle vendite di Audi per l'Europa. Nel 2016 ha lasciato i Quattro Anelli per diventare prima direttore vendite e marketing di Seat e due anni dopo chairman of the board of directors e nel 2020 ceo di Seat e contestualmente della Cupra.

"Wayne Griffiths ha svolto un ottimo lavoro nella costruzione del marchio Cupra e nella ristrutturazione dell'azienda - ha commentato Thomas Schäfer, membro del consiglio di amministrazione di Volkswagen AG per il Core Marque Group nonché ceo del marchio Volkswagen e presidente del consiglio di sorveglianza di Seat e Cupra.

"La sua comprensione del marchio è notevole. È un grande appassionato di auto, nel vero senso della parola. Lo ringraziamo per il suo eccellente contributo e gli auguriamo tutto il meglio per il futuro".



