Josep Maria Recasens succede a Luca de Meo come ceo di Ampere

Ampere annuncia la nomina di Josep Maria Recasens, ora Chief Operating Officer, come ceo di Ampere dal 1° aprile 2025. Recasens succede a Luca de Meo, ceo del Gruppo Renault.

Recasens è entrato a far parte del costruttore automobilistico Seat S.A nel 2002, dove ha ricoperto diversi incarichi a livello di r&s, piano prodotto e gestione di progetti internazionali, prima di essere nominato direttore della strategia, segretario generale e direttore degli affari pubblici. A giugno 2021, è entrato nel Gruppo Renault come direttore strategia e business development del Gruppo. In questa veste ha, in particolare, sostenuto la realizzazione del piano Renaulution e contribuito allo sviluppo della strategia di partnership. Il 1° febbraio 2023, è stato nominato chief strategy officer, membro del leadership team del gruppo renault, ed è diventato country manager Iberia. In occasione della creazione di Ampere, il 1° novembre 2023, Recasens è stato nominato anche Chief Operating Officer del marchio.

"Sono lieto di passare il testimone a Josep Maria come CEO - ha dichiarato de Meo - nella continuità del ruolo da lui svolto come chief operating officer di Ampere, per proseguire il rapido e profondo processo di trasformazione che stiamo portando avanti con Ampere fin dalla sua creazione. È dal 2022 che lavoriamo insieme su questo progetto diventato realtà, convinti che il Gruppo, con Ampere, avrebbe potuto fare una vera differenza nella rivoluzione dei veicoli elettrici e del software. So che, con Josep Maria alla guida di Ampere, l'azienda continuerà con successo ed accelererà ulteriormente il suo ruolo di punta di diamante per il Gruppo e per l'industria europea".

Oltre al cambio al vertice di Ampere, sono previste anche le seguenti nomine: Marie Ollier diventa direttrice risorse umane di Ampere ed entra a far parte del leadership team, riportando a Josep Maria Recasens.

Sandra Gomez, responsabile del piano prodotto e componenti veicoli elettrici e software, assume anche la responsabilità della strategia Ampere, entrando a far parte del leadership team.

Vittorio d'Arienzo, già membro del leadership team, amplia le sue funzioni, diventando product global leader per tutti i veicoli Ampere.

Marie Ollier ha cominciato la sua carriera lavorando per Accenture, prima di entrare nel Gruppo Casino nel 2011 come project manager e, successivamente, responsabile sviluppo hr, occupandosi in particolare della gestione dei talenti del gruppo e dei graduates programmes. Nel 2017, è passata a Faurecia (Forvia). Dopo aver lavorato per diversi anni come direttrice risorse umane e trasformazione del seating business group, è diventata direttrice risorse umane seating engineering e, in seguito, della divisione seat structure systems, che progetta e produce strutture e meccanismi per sedili. Nel 2024, Marie Ollier è entrata nel Gruppo Renault come direttrice risorse umane finanza, ma si occupa anche delle risorse umane della divisione global business services.

Sandra Gomez ha ricoperto diverse posizioni all'interno del Gruppo Renault nei settori del controllo di gestione, piano prodotto e gestione dei progetti, in particolare per Nissan North America. A novembre 2019, ha assunto la responsabilità delle Partnership e sostenuto la realizzazione del piano Renaulution sviluppando la strategia delle partnership. In occasione della creazione di Ampere, Sandra Gomez ha assunto la responsabilità del piano prodotto e componenti veicoli elettrici e software.

Vittorio d'Arienzo è entrato nel Gruppo Fiat nel 2001, dove ha ricoperto diverse posizioni, soprattutto relative allo sviluppo dei veicoli. Ad agosto 2011, è passato al Gruppo Hyundai Kia come responsabile della pianificazione e strategia prodotto del Gruppo, lavorando per il rinnovamento di tutta la gamma Kia dal 2017 al 2019. A gennaio 2020, Vittorio è stato nominato direttore pianificazione e strategia di Great Wall Motors Europe, avviando l'attività europea dell'azienda di cui ha strutturato l'analisi clienti e la strategia in Europa. È entrato a far parte del Gruppo Renault nel 2023 come program global leader ampere, responsabile dello sviluppo dei veicoli elettrici del segmento B e membro del leadership team Ampere.





