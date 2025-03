Rajiv Bajaj confermato per 5 anni come ad di Bajaj Auto

Il consiglio di amministrazione di Bajaj Auto ha approvato la riconferma di Rajiv Bajaj per cinque anni nel ruolo di amministratore delegato e direttore generale del colosso indiano delle due e delle tre ruote.

Ultimo figlio del fondatore Jamnalal Bajaj, Rajiv è laureato in ingegneria meccanica presso l'Università di Pune nel 1988 ed è titolare di un master in ingegneria dei sistemi di produzione presso l'Università di Warwick.

Al ritorno dal Regno Unito nel 1990, ha iniziato a lavorare in azienda a livello di officina dove ha completato un periodo di apprendistato di tre anni. Successivamente ha maturato esperienze in produzione e catena di fornitura, ricerca e sviluppo, ingegneria e marketing e vendite.

Nel 2002 Rajiv Bajaj è entrato nel consiglio di amministrazione di Bajaj Auto ed è stato nominato la prima volta amministratore delegato nell'aprile 2005. Nei primi 11 mesi dell'attuale anno fiscale (che in India finisce a marzo) Bajaj Auto ha venduto oltre 2,1 milioni di veicoli a due ruote nel mercato interno, in aumento del 3,27% anno su anno, ed esportato oltre 1,54 milioni di unità(+14,52%).

Attualmente al terzo posto nel mercato nazionale delle motociclette nell'anno fiscale 2025, con una quota del 18%, Bajaj Auto rimane il maggiore esportatore indiano di veicoli a due ruote. Tra l'altro collabora anche industrialmente con i marchi KTM, Husqvarna e Triumph.

Nel mercato degli scooter, dove è presente con l'unica linea di prodotti, la Chetak EV, ha venduto oltre 200mila unità negli ultimi 11 mesi, con un aumento del 123%.

