Breidenbach guiderà il consiglio di sorveglianza della ZF AG

Rolf Breidenbach, in precedenza presidente del consiglio di amministrazione di Hella, guiderà il consiglio di sorveglianza del colosso tedesco della componentistica ZF Friedrichshafen AG.

Già membro del board da marzo 2023 Breidenbach succede all'uscente Heinrich Hiesinger, che era membro del consiglio di sorveglianza di ZF dal 2021 e ne è stato il presidente negli ultimi tre anni.

"Gli azionisti accolgono con favore l'elezione di Rolf Breidenbach a presidente del consiglio di sorveglianza di ZF - ha commentato Simon Blümckel sindaco di Friedrichshafen in rappresentanza della Zeppelin Foundation, che detiene il 93,8 % delle azioni di ZF Friedrichshafen AG.

"Con i suoi molti anni di esperienza diversificata nel settore automobilistico e dei fornitori, Breidenbach possiede qualifiche eccezionali per supportare in modo costruttivo il difficile processo di trasformazione del gruppo".

Nato a Bochum in Germania, Breidenbach ha studiato ingegneria meccanica ed economia presso l'Università Rwth di Aquisgrana e ha conseguito il dottorato in ingegneria meccanica.

Dal 1995 al 2003 ha lavorato per la società di consulenza aziendale McKinsey, di cui gli ultimi quattro anni è stato partner. Dall'inizio del 2004 al 2022 è stato presidente del consiglio di amministrazione di Hella GmbH & Co azienda nota in particolare per le tecnologie di illuminazione e l'elettronica.

Il posto di Hiesinger nel consiglio di sorveglianza di ZF sarà occupato da Ingrid Jägering, Attualmente fa parte del consiglio di amministrazione con responsabilità per finanze e IT del gruppo Stihl, con sede a Waiblingen.

La JägeringHa iniziato a lavorare presso la Siemens AG nel 1986 e ha trascorso l'intera carriera professionale in altre importanti aziende come il gruppo Siemens, la MAN e la Leoni.

