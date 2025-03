Amy Marentic chief marketing officer Genesis North America

Amy Marentic è stata nominata chief marketing officer di Genesis Motor North America, l'importante braccio operativo del brand premium di Hyundai negli Stati Uniti. Laureata in ingegneria aerospaziale e titolare di un master in ingegneria industriale presso l'Università del Michigan, la Marentic nella sua nuova posizione riferirà a Tedros Mengiste, chief operating officer di Genesis Motor North America.

Come chief marketing officer, si legge nella nota, Marentic supervisionerà tutte le strategie e le attività di marketing di Genesis negli Stati Uniti, puntando a fare crescere la conoscenza e la valutazione del marchio e contribuendo all'aumento delle vendite e all'espansione della quota di mercato. Forte di oltre 25 anni di esperienza globale nel settore automobilistico e nella mobilità, la Marentic proviene dalla posizione di presidente di Circana, il colosso globale dei servizi per le aziende. In precedenza ha ricoperto il ruolo di direttore globale del settore auto Google, posizione a cui era arrivata da Ford Motor Company, dove è stata direttore generale per il business Ford Icons e presidente di Lincoln Asia Pacific.

