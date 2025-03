Il Comitato Esecutivo di Arval Italia si rinnova

Cambi ai vertici del Comitato Esecutivo di Arval Italia, tra i principali attori nel noleggio a lungo termine e parte del Gruppo BNP Paribas. Marco Pigozzi, entrato a giugno 2023 in Arval Italia dopo un'esperienza manageriale nel settore automotive, e da allora a capo della direzione marketing & digital, viene nominato direttore retail & partnership, succedendo ad Alessandro Pigazzi.

Nel suo nuovo incarico, Marco Pigozzi si occuperà di rafforzare il posizionamento di Arval come leader nel mercato dei privati, liberi professionisti e piccole e medie imprese. Ad Alessandro Pigazzi, dal 2007 in Arval e forte del pregresso percorso internazionale, viene invece affidato il compito di guidare la costruzione di una nuova business unit internazionale per lo sviluppo e gestione dei partner strategici.

La direzione marketing & digital di Arval Italia viene affidata ad Alessandro Floria, che succede nel ruolo a Marco Pigozzi. Floria ha maturato un'esperienza quindicennale in Arval, sia a livello locale che internazionale, avendo guidato, nel suo più recente incarico, lo sviluppo dei prodotti di noleggio flessibili per tutti i paesi Arval. Tutti i nuovi ruoli saranno effettivi dal 1° aprile 2025.



