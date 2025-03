Alpine, Capucine Lorenzi nominata Chief Operating Officer

A partire dal 1° aprile 2025, sarà Capucine Lorenzi la nuova Chief Operating Officer (COO) della marca Alpine rispondendo direttamente a Philippe Krief, CEO di Alpine e Chief Technology Officer di Renault Group. Capucine Lorenzi ha conseguito un Master presso l'IAE di Lione nel 2002 e ha iniziato la sua carriera nel 2002 presso il Gruppo Valeo come Buyer di componenti elettronici. Nel 2006 è entrata in Ferrari come Senior Buyer, prima di diventare Responsabile Qualità Motori nel 2013. Nel 2017 è diventata Responsabile e poi Direttrice Acquisti Diretti dei Materiali per Veicoli. Nel 2022, Capucine Lorenzi è entrata in GNV (Grandi Navi Veloci) come Chief Procurement Officer, responsabile della politica degli approvvigionamenti. Il 26 febbraio 2024 è stata nominata Direttrice Acquisti di Alpine, ruolo che continuerà a ricoprire e del quale risponde funzionalmente a François Provost, Chief Procurement, Partnerships & Public Affairs Officer del Gruppo Renault.

Infine, Capucine Lorenzi è anche membro del Comitato Direttivo di Alpine e del Comitato di Direzione di Renault Group Procurement.



