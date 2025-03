Post da primo giugno nuovo chief technology officer Bmw AG

Joachim Post, attualmente responsabile degli acquisti e della rete fornitori di Bmw AG, assumerà dal prossimo primo giugno il ruolo di chief technology officer (CTO) del Gruppo. In questa posizione subentrerà a Frank Weber che lascerà l'azienda di Monaco il prossimo 31 maggio dopo 14 anni di lavoro in Bmw. Agli acquisti e ai rapporti con la rete dei fornitori - entrando come membro nel consiglio di amministrazione - l'azienda ha chiamato Nicolai Martin, attualmente svp di Bmw AG con responsabilità per la driving experience.

Norbert Reithofer, presidente del consiglio di sorveglianza del Gruppo di Monaco ha elogiato Joachim Post per la sua competenza tecnologica e capacità di leadership, esprimendo fiducia nei suoi futuri contributi alla divisione sviluppo. Ha anche parlato di Nicolai Martin come un ingegnere appassionato con acume commerciale, doti che lo rendono ideale per il suo nuovo ruolo.

