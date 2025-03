Nuovo incarico europeo per Marion Beyret in Stellantis

Stellantis ha annunciato la nomina di Marion Beyret a senior vice president, corporate affairs and communications per l'Enlarged Europe. In questo ruolo, Beyret guiderà la strategia di comunicazione e affari pubblici di Stellantis nella regione dell'Enlarged Europe.

Rispondendo a Clara Ingen-Housz, global corporate affairs and communications, Marion Beyret lavorerà a stretto contatto con Jean-Philippe Imparato, chief operating officer, Enlarged Europe. Beyret porta in questa posizione una vasta esperienza, avendo svolto anche il ruolo di head of communications and public affairs per Stellantis France.

Prima di entrare in Stellantis, ha acquisito esperienza in media come Canal Plus, quindi ha lavorato nelle relazioni con i media per istituzioni francesi (Presidenza della Repubblica, Ministero della Giustizia e Ministero dell'Ecologia) prima di guidare le comunicazioni presso Air France KLM.

Nel suo nuovo ruolo, Beyret sarà responsabile della definizione e dell'implementazione della visione strategica per la comunicazione e gli affari pubblici di Stellantis nell'Enlarged Europe, monitorando le evoluzioni nelle varie regioni, le tendenze sociali e i cambiamenti normativi.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA