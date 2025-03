Maron Busnel brand director di Peugeot nei Paesi Bassi

Maron Busnel è diventata brand director del marchio Peugeot nei Paesi Bassi. In questa posizione succede a Bastiaan de Groot che è recentemente diventato performance director Benelux and Nordics di Nissan.

La Busnel porta con sé una vasta esperienza maturata sia nel settore automobilistico che in quello finanziario. In precedenza ha lavorato come marketing & transformation director presso Stellantis Financial Services ed ha ricoperto posizioni dirigenziali presso Peugeot Paesi Bassi, come responsabile delle vendite e del marketing.

Sotto la guida di Maron Busnel, Peugeot Paesi Bassi lavorerà per rafforzare ulteriormente il marchio in quel mercato La sua vasta esperienza e la sua visione strategica, si legge nel comunicato di Stellantis, svolgeranno un ruolo fondamentale nel realizzare le ambizioni di Peugeot in un mercato automobilistico dinamico e in rapida evoluzione.



