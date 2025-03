Nuove nomine all'interno del team Fiat nel Regno Unito

Fiat ha annunciato cambiamenti nel suo nuovo team di gestione nel Regno Unito con la nomina di Victoria Hatfield alla guida delle operazioni di marketing e di Neil Heilbron come responsabile di un team di vendita ampliato.

Le nomine sono già operative e entrambi che riferiscono a Giuseppe Cava, amministratore delegato di Fiat e Abarth UK, nominato a gennaio 2025.

La nuova struttura di gestione supporterà il lancio nel 2025 di nuovi modelli della gamma Fiat, tra cui Grande Panda e Topolino, oltre all'Abarth 600e che arriverà nelle concessionarie britanniche a marzo. Il marchio italiano sta inoltre espandendo la sua rete di rivenditori nel Regno Unito, attualmente composta da circa 90 sedi, in previsione dell'aumento dei volumi di vendita grazie ai nuovi arrivi.

Victoria Hatfield arriva in Fiat da Vauxhall, dove è stata recentemente responsabile della comunicazione. Ha iniziato la sua carriera nel gruppo Stellantis come tirocinante, per poi ricoprire diversi ruoli commerciali all'interno dei marchi Peugeot e Citroen.

Neil Heilbron lavora nel gruppo Stellantis dal 2010, occupandosi di vari ruoli nelle vendite e nel post-vendita attraverso diversi marchi, tra cui Vauxhall e Jeep. Prima di Stellantis, ha ricoperto diversi incarichi nella gestione delle vendite e del business nel settore della vendita al dettaglio automobilistica.

"Con il lancio di numerosi nuovi modelli quest'anno - ha commentato Giuseppe Cava - è un momento entusiasmante per Fiat ed è fondamentale rafforzare i nostri team commerciali per massimizzare le opportunità. La nomina di Vicky e Neil sarà determinante in questo senso".



